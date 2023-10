Striscia la Notizia, il fuorionda di Andrea Giambruno fa discutere (e Fiorello rincara la dose) Il giornalista è finito nuovamente sotto attacco per un video del fuori onda, nel quale si lamenta delle critiche e rivolge frasi ammiccanti ad una collega.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Dopo gli innumerevoli scivoloni e figuracce di cui è stato protagonista, si torna a parlare di Andrea Giambruno, conduttore di Diario del giorno su Rete 4 e compagno della premier Giorgia Meloni. Questa volta a finire al centro della bufera è un video di un fuorionda del suo programma, mostrato ieri sera da Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha infatti recuperato alcune immagini, nelle quali si sente chiaramente il giornalista lamentarsi per le prese in giro che quotidianamente subisce e, soprattutto, rivolgere frasi ammiccanti e allusive ad una collega.

Il fuorionda di Giambruno: lamentele e avances alla collega

Nella prima parte del video mostrato da Striscia la Notizia, Andrea Giambruno appare decisamente infastidito dalle battute che, soprattutto sui social, vengono fatte ogni giorno su di lui e sul suo ormai famoso ciuffo di capelli. "Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i co***ni", dice il giornalista. "Qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli", Giambruno sembra dunque non aver affatto gradito l’ironia sulla sua acconciatura. Ma a far maggiormente discutere è un altro estratto del suo fuorionda, nel quale rivolge ad una collega parole decisamente fuori luogo. Parlando con una giornalista presente in studio, Giambruno dice: "L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’…Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima". A queste parole, la giornalista è apparsa piuttosto a disagio, e ha evitato di rispondere.

La reazione del web

Come prevedibile, anche dopo il servizio di Striscia la Notizia Andrea Giambruno è finito al centro delle polemiche, entrando tra i trend topic di Twitter. E, ancora una volta, il giudizio del web è impietoso. "Giambruno dimostra tutta la sua arroganza e maleducazione di chi sa di essere intoccabile perché compagno della Meloni se no stava a scaricare le cassette de frutta ai mercati generali de Roma", si legge tra i post. Questo sarebbe, svestito dallo snob, il giornalista (nonché compagno di Giorgia Meloni) Andrea Giambruno nei fuorionda. Posso capire la battuta: ma qui c’è volgarità in tutti i sensi, oltre all’atteggiamento da Dio sceso in terra. Mediaset permette tutto ciò?". O ancora: "Bisogna ammettere una cosa. Come ridicolizza, Giambruno la compagna, non ci riesce nessuno in Italia. L’unico uomo che fa vera opposizione alla moglie, al governo, distruggendone i principi, soprattutto quello della famiglia".

La battuta di Fiorello ad Aspettando Viva Rai 2

La notizia delle polemiche su Andrea Giambruno e il suo fuorionda ha raggiunto anche Fiorello, che nella sua diretta Instagram di Aspettando Viva Rai 2 non ha risparmiato l’ironia sulla vicenda. Lo showman si è rivolto direttamente alla premier Meloni: "Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di Striscia di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche