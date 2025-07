Giambruno riappare in tv, il party dopo il 'perdono' di Pier Silvio Berlusconi: “Era ora” Tra brindisi al Gattinari, battute con i cronisti e frasi a effetto di Pier Silvio, Giambruno assapora con impudenza il ritorno in video per la nuova stagione.

Il momento per lui tanto atteso è arrivato. Andrea Giambruno è tornato a farsi vedere in pubblico con uno spirito risollevato. A Roma, in pieno centro, lo si è visto all’Osteria del Sostegno, a pranzo con gli amici di sempre. Un gruppo ristretto, con tutta l’aria di chi ha qualcosa da segnare sul calendario.

La festa per il ritorno in TV di Andrea Giambruno

Il Gattinari nel bicchiere, pasta tricolore e vitello tonnato nel piatto: più che un pranzo, quasi un messaggio. Le parole di Pier Silvio Berlusconi, pronunciate nella notte durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, avevano già acceso l’attenzione mediatica: il ritorno in tv dell’ex volto di Diario del giorno sembra ormai questione di tempo. Giambruno si è lasciato fotografare, ha ringraziato chi gli faceva gli auguri e ha lanciato un generico "Buon lavoro a tutti". Al tavolo, il clima era sereno, qualcuno nelle sedute vicine sembra abbia parlato di "euforia" e "soddisfazione". Segnali di una giornata positiva per il giornalista, dopo mesi dietro le quinte, lontano dai riflettori e dal clamore dei talk show.

La bufera mediatica per i fuorionda di Andrea Giambruno

Tutto era cominciato nell’autunno del 2023, con i famosi fuorionda trasmessi da Striscia la notizia, che lo mostrarono in atteggiamenti sopra le righe con una collega. Da lì la rottura con Giorgia Meloni, comunicata pubblicamente, e l’addio (temporaneo) a Diario del giorno. Un’uscita di scena comprensibile, dopo quanto successo, ma non lunga quanto ci si sarebbe aspettato.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sono state interpretate come una mossa non solo televisiva, ma anche politica. Un messaggio diretto che arriva in un momento delicato per il centrodestra e che ha finito per generare malumori anche dentro Forza Italia. Intanto, a Roma si brinda, ma non tutti applaudono. Il ritorno di Giambruno, infatti, non è accolto con entusiasmo unanime: tra i corridoi di Cologno c’è anche chi storce il naso.

Ancora non ci sono conferme ufficiali su quali progetti potrebbero veder destinato il giornalista ex di Giorgia Meloni. Improbabile un cambio di canale, si ipotizza infatti un ritorno su Rete 4 nella regolare programmazione, forse ancora con Diario del giorno, oppure con un ruolo diverso, magari più defilato. Quel che è certo è che Giambruno è pronto a rimettere piede davanti alle telecamere. Il brindisi di ieri ha segnato la fine di una parentesi, ma l’accoglienza del pubblico resta tutta da verificare.

