Meloni sapeva dei fuorionda di Giambruno, Pier Silvio l'ha avvisata: l'indiscrezione Nuove ipotesi emergono sul grado di coinvolgimento di Meloni nella diffusione dei video di Striscia sull'ex compagno, ma alcune fonti contraddicono la teoria

Scoppia la bomba sul caso Meloni-Giambruno, secondo una nuova indiscrezione, la Premier era ben informata dei fuorionda shock del compagno durante la trasmissione Diario del giorno, da lui condotta su Rete 4. Anzi, Meloni avrebbe avuto addirittura un mese per prepararsi all’evento. La notizia ormai sta facendo il giro dei giornali di tutto il mondo, eppure continuano. Il riferimento è ovviamente alla serie di video condivisi da Striscia la Notizia, in cui si vede il conduttore intento a discutere con una giornalista e anche altri colleghi, assumendo atteggiamenti molto sessisti e totalmente inappropriati per un luogo di lavoro. La Premier, dopo una certa attesa, ha lasciato sui suoi profili social un messaggio in cui spiega di essersi separata già da tempo con il compagno di 10 anni e padre di sua figlia Ginevra, cercando di arginare i danni di immagine. Ma dopo il post di Meloni, e le indiscrezioni sul futuro lavorativo dell’ex compagno, arrivano nuove notizie ancora più sorprendenti sui retroscena della rottura dell’anno. Che vedono Meloni come già informata del famigerato servizio di Striscia la Notizia, e addirittura che a farglielo sapere sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi in persona. Ma andiamo con ordine.

L’indiscrezione sulla fuga di notizie da Berlusconi

Facendo una rapida ricostruzione, si pensa che i filmati mandati in onda dal telegiornale satirico siano risalenti addirittura a giugno, stando ai vestiti indossati dal giornalista, e altri dettagli in studio. Ora si pensa che la Premier fosse stata già avvertita del futuro scandalo mediatico, addirittura da settembre, e da prima che cominciasse la nuova stagione di Striscia. Quando sarebbe stata avvisata? Secondo l’indiscrezione lanciata da Repubblica e non confermata, durante l’incontro avvenuto con Pier Silvio Berlusconi a Villa Grande, ultima residenza romana del padre. Ufficialmente i due avrebbero parlato solo di argomenti politici a cuore di Berlusconi, come la tax credit, i profitti delle banche, il canone Rai e il mercato pubblicitario. Ma pare sia stata anche l’occasione per Pier Silvio di avvisare anticipatamente la Premier di cosa sarebbe successo di lì a breve. Viene però precisato da Repubblica che nonostante Meloni fosse stata informata dei contenuti pericolosi dei filmati dei fuorionda, nulla in realtà sapeva dei contenuti specifici e delle frasi che il compagno avrebbe pronunciato. Ad ogni modo un suo tentativo di fermare i video avrebbe compromesso troppo la sua posizione, quindi ha preferito avere tempo a sufficienza per parlare con Giambruno.

La teoria opposta

Contemporaneamente all’indiscrezione di Repubblica, Il Corriere della Sera lancia una teoria quasi opposta, che vede Berlusconi come totalmente inconsapevole di quello che sarebbe successo sul quinto canale ad ottobre. "Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo", avrebbe detto Pier Silvio a Giorgia, come assicurato dal quotidiano. Secondo la stessa fonte, l’amministratore delegato di Mediaset le avrebbe detto che "Cercherà di fermare gli altri fuorionda" che stando a quanto trapelato online sarebbero anche peggio dei precedenti. Non è chiaro da quale delle due parti sia la verità. Quel che è interessante è che entrambe le indiscrezioni confermino un contatto tra Giorgia Meloni e Pier Silvio Berlusconi.

