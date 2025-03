Amici 24, Deborah Lettieri dopo lo scontro con la Celentano: “Trappole nascoste”, lo sfogo post puntata A poche ore dal’ faccia a faccia’ con la Celentano, Deborah Lettieri ha pubblicato un lungo post che sembra una frecciata alla sua rivale: ecco cosa ha scritto

Ieri sera Amici 24 ha vissuto la prima puntata dell’edizione Serale (QUI le pagelle), partita alla grande con due eliminazioni (Asia e Vybes), il debutto (con lacrimuccia) di Amadeus nei panni di giudice e le immancabili polemiche che da sempre accompagnano il talent di Maria De Filippi. Tra gli scontri più accesi della serata, quella tra le prof di ballo Deborah Lettieri e Alessandra Celentano entrate in collisione a causa del guanto di sfida lanciato da quest’ultima a Francesca, allieva del team ‘Pettinelli-Lettieri’. Un gesto poco gradito a Deborah, che ieri sera dopo la puntata è esplosa in lungo sfogo che – per senza menzione diretta – è sembrato indirizzato proprio alla sua rivale..

Amici 24: cosa è successo tra Lettieri e Celentano

Per interpretare al meglio le parole post puntata di Deborah Lettieri bisogna fare un salto indietro al serale di ieri. Uno dei momenti topici della puntata è stato il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano a Francesca, con tanto di provocazione: "Ti mancano pulizia e tecnica", ha detto la prof riferendosi all’allieva, poi con un colpo di scena ha mostrato a tutti ‘prove’ fotografiche in cui l’allieva era impegnata in coreografia di danza classica. "Questo per far capire che Francesca ha studiato anche classico. Questi sono passi che lei fa da anni. Le punte le ha voluto sfoggiare durante l’anno", ha aggiunto la prof per rivolgere le sue attenzioni a Deborah Lettieri, che aveva consigliato alla sua allieva Francesca di rifiutare la sfida perché non dotata del background classico necessario ad affrontare la coreografia. Quindi la Celentano ha chiuso la ‘sparata’ con una provocazione alla sua collega: "Tu (Deborah, ndr) vuoi fare la gradassa, ti sei fregata da sola".

Lo sfogo di Deborah Lettieri dopo la puntata Serale

Francesca, pur sconsigliata dalla sua prof, alla fine ha deciso di accettare la sfida contro Chiara. Al termine dell’esibizione ha vinto quest’ultima, ma la giovane ballerina ha conquistato comunque applausi e complimenti, sfoderando un’ottima prestazione. Sta di fatto che Deborah Lettieri ha preso male la ‘scenata’ della Celentano, considerandola un comportamento poco corretto. E dopo la puntata ha consegnato al suo profilo Instagram un lungo sfogo sul significato ‘filosofico’ della vittoria che sembra proprio indirizzato ad Alessandra Celentano, visto il burrascoso siparietto andato in scena poche ore prima:

Vincere può avere tanti significati – ha esordito la prof di Amici – Per alcuni è una dimostrazione di superiorità, per altri è il frutto di un percorso di crescita. C’è chi affronta la sfida con coraggio, chi lo fa con incoscienza, c’è chi sceglie di non accettarla perché sa che ci sono trappole nascoste, e c’è chi, invece, in ogni caso si assicura condizioni favorevoli per non correre rischi".

Lettieri ha poi aggiunto: "C’è chi crede che il fine giustifichi i mezzi, chi si aggrappa a dettagli irrilevanti pur di dimostrare qualcosa, e chi, pur avendo fatto di tutto per avere il vento a favore, sente comunque il bisogno di sminuire l’altro per sentirsi più forte. Ma la vera forza non ha bisogno di sotterfugi.La bravura non si cancella con una gomma, non si può coprire con una stampa, né si valuta grazie a una strategia ben studiata. Alcune vittorie parlano da sole, altre lasciano solo il rumore di una caduta di stile", ha chiosato Debora. Che poi ha concluso il suo intervento social con una citazione di Platone che, evidentemente, è rivolta alla Celentano:

"Non esiste vittoria onorevole se per ottenerla si deve screditare qualcun altro".

