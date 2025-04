Amici 24: Francesca eliminata, la reazione di Jacopo Sol. Scontro tra Malgioglio e Celentano, interviene Maria Prima eliminazione e polemiche del quarto appuntamento serale con la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi

Nuovo sabato sera in compagnia dei talenti di Amici 24. Nella puntata del 19 aprile, la quarta del serale del talent show guidato da Maria De Filippi, le emozioni non mancano tra esibizioni, sfide, polemiche, colpi di scena e ben due eliminazioni.

La serata inizia subito con uno scontro decisivo, che porta alla prima eliminazione del quarto appuntamento con il serale di Amici 24, quella di Francesca.

A scontrarsi sono le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Il primo duello vede protagonisti Alessia e Nicolò. La seconda esibizione è il guanto di sfida sullo charme, lanciato da Alessandra Celentano, che vede una contro l’altra Chiara e Francesca. Sfida che diventa la miccia per accendere la prima polemica infuocata polemica della serata: lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano.

Il giudice prima attacca la maestra dicendole che la sfida non ha senso, perché lo charme è fatto di molti elementi e non si possono mettere a confronto due persone sulla base di questo concetto. La maestra gli risponde che per lei lo charme si può giudicare eccome, e fa l’esempio della ballerina che dimostra la sua coreografia, Francesca Tocca. Dopo che le due ragazze si sono esibite però, Malgioglio si rifiuta di dare il suo voto continuando a sostenere di non poter mettere a confronto le due ballerine su una base così soggettiva. Alessandra Celentano a questo punto va su tutte le furie, urlando "e allora se non voti non fai il tuo lavoro!" "Che devo fare, lo devo cacciare? Lo licenziamo? Sei licenziato!" si intromette Maria De Filippi, facendo ironia nei confronti della maestra

. Finisce che comunque Malgioglio non vota, mentre Amadeus vota Francesca e la maestra Celentano a questo punto si sfoga con lui, commentando: "Io le consiglio di andare dall’oculista!". Subito dopo Elena D’Amario vota Chiara, quindi il guanto viene annullato.

Nella terza e ultima sfida del primo round si scontrano Alessia e Trigno. Il punto va alla ballerina, quindi i tre componenti del team Anna Petti-Deborah Lettieri (Trigno, Nicolò e Francesca), rischiano tutti e tre l’eliminazione diretta. Il primo a salvarsi è Nicolò che rientra subito in gioco. A doversi sfidare ancora sono Trigno e Francesca. Poco dopo arriva il primo verdetto della quarta puntata del serale di Amici 24: a dover lasciare subito il talent di Maria De Filippi è la ballerina Francesca, proprio in una delle sue migliori serate.

Francesca comunque esce a testa alta, ma anche conquistando ben due prestigiose proposte di lavoro. Prima di uscire dallo studio, Francesca abbraccia i suoi colleghi, ma a prendere la parola è Jacopo Sol, che ringrazia la sua ragazza, tenendola per mano, perché, le dice guardandola negli occhi: "sei una persona speciale. Se non ci fossi stato tu, sarebbe stato tutto diverso per me. Quando balli hai qualcosa nel viso".

