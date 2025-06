Amici 25, Veronica Peparini verso il clamoroso ritorno. Il motivo del (giusto) addio di Deborah Lettieri Appena conclusa l'edizione 24, è già tempo di grandi manovre per Amici 25: i rumors sui possibili avvicendamenti sono clamorosi

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Un’ipotesi suggestiva e che sarebbe sicuramente accolta con grande entusiasmo da tutti i fan di Amici sta circolando nelle ultime ore, su una possibile new entry nella squadra dei prof del talent di Maria De Filippi per il prossimo anno. E si tratterebbe di un grande ritorno. Ma andiamo con ordine, e vediamo cosa sta bollendo nel pentolone dell’amatissimo talent di Canale 5.

Amiic 24, Deborah Lettieri verso l’addio: perché non è una sorpresa

Si è chiusa solo da pochi giorni la ventiquattresima edizione del talent, con la vittoria del ballerino Daniele Doria eppure la grande macchina capitanata da Maria De Filippi si sta già muovendo per preparare la ripartenza il prossimo settembre, per una edizione che celebrerà il quarto di secolo della trasmissione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In particolare, le grandi manovre stanno riguardando il cast dei prof. Al momento, a meno di clamorose sorprese, sembrano confermati tutti i nomi degli insegnati che anche quest’anno hanno dato ottima prova di sé. Tutti, tranne un nome, che è quello della prof arrivata a inizio anno, ovvero Deborah Lettieri. Chiamata a sostituire la mina vagante (in termini di potenzialità polemica) Raimondo Todaro, la ex ballerina del Crazy Horse, non è riuscita a lasciare un segno in questa sua esperienza e, quando lo ha fatto, non ci è sembrata brillare. In realtà, avevamo apprezzato il fatto che, dopo un inizio diesel, nelle puntate del pomeridiano, pian piano Deborah Lettieri aveva tirato fuori le unghie, aveva tenuto testa bene agli altri prof, protetto e stimolato i suoi ballerini.

Purtroppo, tutto questo è durato molto poco e la qualità della sua presenza (parliamo ovviamente delle puntate, non del grosso lavoro dietro le telecamere che non possiamo giudicare), era precipitata con l’inizio del serale. La ricordiamo infatti, diventare improvvisamente sprezzante alla vigilia della prima puntata del sabato sera mentre commentava con i suoi alunni le altre squadre. Poi, la pagina peggiore, quella della lettera del guanto di sfida ad Alessia in cui scrive che la prof Alessandra Celentano la veste in modo da coprirla molto, provocando nella ragazza, il dubbio che ci fosse qualcosa di cui la sua maestra potesse vergognarsi. Infine, la gestione della sua unica ballerina, Francesca, uscita la quale, Lettieri è completamente sparita dai radar, pur essendo presente tutti i sabati in studio. Un fantasma, per diverse puntate, quando anche altri prof come Lorella Cuccarini, rimasti senza alunni hanno comunque fatto il loro per interagire con gli alunni e recitare un ruolo all’interno dello show. Insomma, questi sono alcuni dei motivi per cui ci potrebbero essere dei dubbi sulla sua riconferma, dubbi rafforzati da lei stessa, con un sibillino post su Instagram, alla vigilia della finale in cui, tra l’altro, affermava: "Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano"

Amici 25: tra i prof il clamoroso ritorno di Veronica Peparini?

Ma se, effettivamente, Deborah Lettieri dirà addio ad Amici, chi arriverà al suo posto come prof di danza per la venticinquesima edizione del talent di Maria De Filippi? Le voci che si rincorrono in questi giorni sono tante, si è parlato per esempio, dell’ipotesi Angelo Madonia che, dopo l’ultima travagliata edizione di Ballando con le Stelle, passerebbe dall’altra parte della barricata.

Nelle ultime ore però, si sta facendo avanti un’ipotesi ancora più clamorosa e suggestiva, quella del ritorno nella scuola di Veronica Peparini. Una storica insegnante del talent, che in quel programma ha anche trovato l’amore con Andreas Muller, suo attuale compagno e padre delle sue due gemelline, che sposerà proprio nel 2026. E chissà che prima non abbia un altro motivo per festeggiare: il ritorno come prof di Amici 25?

Potrebbe interessarti anche