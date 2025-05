Amici 24, le pagelle della finale: l'impresa di Daniele (9), Celentano le azzecca tutte (8), Amadeus non colpisce (6) Promossi e bocciati e top e flop della finale della ventiquattresima edizione dello storico talent di Maria De Filippi

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Si conclude con la vittoria di un incredulo Daniele Doria, Amici 24. La ventiquattresima edizione dello storico talent show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi giunge quindi al termine dopo quasi nove mesi in cui tanti talenti si sono messi alla prova tra sfide, compiti ed esibizioni. Al traguardo finale, quello di domenica 18 maggio 2025 sono arrivati solo in cinque. I primi a battersi sono stati i tre ballerini: Alessia, Daniele e Francesco, che si è dovuto fermare alla prima manche. I due cantanti finalisti invece, sono stati Antonia e Trigno.

Come di consueto, a parte la Coppa, sono stati assegnati diversi premi collaterali, tra cui quello della critica deciso dalla platea dei giornalisti presenti in sala e che hanno anche rivolto diverse domande ai vari ragazzi che si sono esibiti. Ospite della serata, la sciatrice Federica Brignone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al termine dei duelli di canto e ballo, ad arrivare alla finalissima sono, per il canto Trigno e per il ballo un sorpresissimo Daniele. Dopo varie esibizioni dei due vincitori di categoria, e l’assegnazione dei premi collaterali tra cui il più importante, quello della critica, andato ad Antonia è arrivato il momento del verdetto finale che ha visto trionfare meritatamente il giovanissimo ballerino campano.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci hanno convinto di meno della finale e non solo con le pagelle definitive di Amici 24.

Amici 24, pagelle finale domenica 18 maggio 2025

Daniele vincitore con grande merito, voto: 9. Daniele è stato un dei più giovani artisti del talent di quest’anno, entrato ancora minorenne e diciottenne solo da un paio di settimane, eppure ha tirato fuori non solo un talento e una tecnica che già si vedeva in partenza, ma anche un carattere che ha accettato le sfide e gli ha permesso di superare incertezze e dubbi e di trovare la giusta convinzione in un percorso che è stato davvero bellissimo e che lo ha giustamente portato ad alzare la Coppa. Meritatissima.

Francesco, Alessia e Antonia, voto: 8. Bravissimi anche i finalisti che si fermano a un passo dalla Coppa. Sia i due ballerini che la cantante (che vince il premio della critica), sembrano più che pronti per farsi strada non solo nel talent ma anche fuori nel mondo reale. Di certo, sappiamo che sia Alessia che Francesco sono stati invitati a entrare nel corpo di ballo di Amici, e di Antonia sicuramente sentiremo ancora parlare.

Alessandra Celentano trionfatrice, voto: 8. La finalissima di ballo, vede uno contro l’altro i due alunni della maestra Celentano: Daniele e Alessia, capaci di fare fuori anche il dotatissimo Francesco. Due talenti puri che hanno avuto la fortuna di incontrare sulla loro strada chi poteva stimolarli e valorizzarli. Inutile dire, che la vera trionfatrice di questa edizione di Amici è la prof Celentano che questi due gioiellini li ha scelti al pronti-via di settembre e non li ha mollati un attimo, per portarli a superare i propri limiti e a esplorare le proprie possibilità.

Trigno, voto:7. Ora ci attireremo gli strali di tutti i tantissimi fan del cantante piemontese ma, non per riaprire polemiche, il suo arrivare in finalissima ci ha sorpreso e forse, non ha sorpreso solo noi, se è vero che l’altra finalista Antonia ha comunque vinto il premio della critica. Certo è che al televoto non c’è stata partita. Il percorso di Trigno all’interno di Amici è stato senza dubbio un continuo crescendo, ma non ci possiamo nascondere dietro un dito non riconoscendo che molto del suo successo social è dovuto anche alla sua presenza scenica e al suo essere un po’ il "personaggio" di Amici 24. Certo, il carisma ci vuole per fare il mestiere che vorrebbe fare ma, nonostante riusciamo ad apprezzarlo in pezzi pop, sbarazzini e anche un po’ più ‘ruvidelli’, lo abbiamo trovato anche stasera non abbastanza pronto per affrontare cose più complesse, come ad esempio quella dei Doors. Gli auguriamo comunque tutto il successo del mondo visto che già parte da una buona base di popolarità e che, con lo studio e il lavoro, sicuramente Trigno saprà convincere anche i più scettici.

Amadeus non ha inciso, voto: 6. Questa ultima puntata del serale di Amici è utile anche per tirare le somme su quelle che sono state le novità di quest’anno. Una, la più grande e attesa, è stata quella dell’arrivo di Amadeus in giuria, in ‘permesso’ per un paio di mesi dal suo impegno col Nove (dove dalla scorsa settimana ha lanciato il suo nuovo show, Like a Star). Il conduttore è stato puntuale e partecipe e non dimenticheremo facilmente l’esibizione insieme a Lorella Cuccarini, quando si è calato nei panni di un trapper. Però, tirando le somme, diciamo che forse ci aspettavamo di più da questa presenza così importante che ha fatto il suo, ma non ha particolarmente colpito. Da un fuoriclasse della tv come Amadeus, probabilmente, era lecito aspettarsi qualche spunto in più, ma la sua avventura ad Amici resta comunque positiva.

Gli interventi dei critici, voto: 5. Diciamo che una delle cose che appare sempre un po’ forzato e "in più" nelle finale di Amici sono gli interventi dei giornalisti che sono appiattiti sul consiglio di "andare avanti, studiare, perché fuori non è come qua, è molto più dura". Lo abbiamo sentito ripetere diverse volte stasera, ed è anche comprensibile che, alla fine, le cose dette e anche le domande, siano spesso ricorrenti di anno in anno, per questo però rimane un momento che spezza il flusso delle esibizioni e non sembra aggiungere molto alla narrazione o allo svolgimento della finale.

Potrebbe interessarti anche