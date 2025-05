Amici, esplode il ‘mercato’ dei prof: lo strano post di Deborah Lettieri, idee Madonia e Muller La professoressa di danza potrebbe essere già arrivata ai saluti visto che le sue parole prima della finale hanno destato più di qualche sospetto: la situazione

Deborah Lettieri è già fuori da Amici? A neanche una settimana dal gran finale della 24esima edizione (che ha visto il trionfo di Daniele Doria), infatti, il talent show di Maria De Filippi rischia di perdere una delle pedine fondamentali dell’annata appena conclusa. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la professoressa di danza potrebbe essere arrivata ai saluti dopo un’esperienza durata solo un anno. Il motivo? Le sue parole prima della finalissima dello scorso sabato hanno destato più di qualche sospetto. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Amici e il possibile addio di Deborah Lettieri: cosa succederà

Sbarcata ad Amici 24 lo scorso anno in qualità di nuova maestra di danza jazz e contemporanea, Deborah Lettieri potrebbe lasciare già il talent show di Maria De Filippi. L’esperienza della nuova professoressa (arrivata in finale senza nessun allievo, così come Lorella Cuccarini) potrebbe essere infatti arrivata al capolinea dopo appena un anno. "L’ultima scena. Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano. E domani… sarà una fine che brucia. Che pesa. Che emoziona. Come accade per tutte le cose vere" ha scritto Deborah sui social poche ore prima della finale della 24esima edizione di Amici, poi vinta da Daniele Doria.

"In questi mesi abbiamo visto sogni nascere, strategie cambiare rotta, certezze vacillare, talenti sbocciare anche quando nessuno li aveva previsti (…) E adesso siamo qui. Tutti diversi da come siamo partiti. Più stanchi, forse. Più consapevoli, sicuramente" ha raccontato su Instagram la ballerina, ringraziando: "Grazie a chi, in questo viaggio, ha messo tutto: cuore, corpo, nervi, sguardo. A chi ha creduto nei ragazzi anche quando sbagliavano. A chi ha cercato bellezza". Le parole di Deborah Lettieri, insomma, per tantissimi appassionati sono suonate come un congedo, anche e soprattutto perché la prof. ha chiuso il post dicendo che "ogni vero percorso continua, in modi che non sappiamo ancora".

I professori di Amici e i possibili sostituti: la situazione

Nonostante si tratti di un’ipotesi ben lontana dall’essere confermata o smentita, il presunto addio di Deborah Lettieri ad Amici lascerebbe un vuoto nel cast del talent show di Maria De Filippi. La conduttrice sarebbe infatti costretta a correre ai ripari e cercare un sostituto. Si aprirebbero così nuovi scenari: nelle ultime settimane sono circolati soprattutto i nomi di Angelo Madonia (dopo la rottura con Milly Carlucci e Ballando con le Stelle) e di Andreas Müller, vincitore della 16esima edizione del programma. Per quanto riguarda gli altri professori, manca ancora la conferma di Emanuel Lo; intoccabili, invece, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (quest’ultima testimone di nozze di Cristiano Malgioglio).

