Anche questo sabato, 22 marzo 2025, torna su Canale 5 Verissimo , il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin. Ogni fine settimana, il programma cattura l’attenzione del pubblico con interviste esclusive ai protagonisti dello spettacolo, che si parlano senza filtri, condividendo emozioni, successi e momenti difficili. Nella puntata di oggi, tra gli ospiti anche Veronica Peparini e Andreas Muller, i quali hanno raccontato della loro vita da neo genitori e hanno sorpreso tutti (conduttrice) compresa con un annuncio. Di seguito, i dettagli dell’intervista.

Veronica Peparini e Andreas Muller presto sposi: ecco la data!

Intervistati da Silvia Toffanin, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno parlato di come procede la loro vita dopo l’arrivo delle due piccole gemelline, Ginevra e Penelope. Super innamorati di loro, la coppia ha poi sorpreso tutti con un annuncio che, da tempo, tantissimi fan aspettavano: "Adesso che sono passati il compleanno e il battesimo di Ginevra e Penelope, possiamo concentrarci al cento per cento sul matrimonio. Pensiamo di sposarci a settembre del 2026. Io ho già anche pensato al vestito, sono andata a diverse sfilate, sto un po’ studiando". L’annuncio è arrivato sul finire dell’intervista e, a queste parole, Toffanin ha fatto chiaramente intendere che le telecamere di Verissimo saranno lì per immortalare anche quel momento.

Veronica e Andreas, l’amore per Ginevra e Penelope: "Sono tutto per noi"

L’intervista, però, non poteva non iniziare con delle domande su come procede con le piccole, Ginevra e Penelope. Il loro arrivo non ha stravolto la vita di Andreas e Veronica, anzi, dalle loro parole emerge che hanno trovato un loro equilibrio:

Siamo due genitori davvero innamorati, loro sono il nostro pensiero fisso durante il giorno. È stato un anno bello, gioioso, divertente e mai pesante. È venuto tutto molto naturale, non abbiamo stravolto nulla, ci siamo semplicemente adattati e siamo un tutt’uno. Olivia ci aiuta tantissimo, quando non è dal papà ed è con noi, segue moltissimo le sue sorelline, Daniele, invece, sta vivendo la sua adolescenza, anche lui ci aiuta ma in modo diverso. Questo è stato un anno che ci ha dato una forte vitalità, molto dinamico, Ginevra e Penelope sono tutto per noi. Io, poi, sono innamorato di loro e, insieme a loro, mi sono reso conto che il tempo passa velocemente e bisogna godersi ogni momento anche quando ci svegliamo la notte.

Veronica ha poi proseguito affermando: "Anche i nostri genitori sono felicissimi, Ginevra e Penelope hanno portato davvero tanta gioia in famiglia. Quando riguardo i miei figli grandi e le piccoline penso di essere una donna molto fortunata perché ho quattro creature meravigliose che ho potuto vivere in diversi momenti della mia vita"

