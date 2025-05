Amici 25, Rossella Brescia rimpiazza la prof Lettieri: il ‘problema’ Celentano e il ruolo di Lorella Cuccarini La ballerina potrebbe tornare nel talent show di Maria De Filippi dopo più di vent’anni nelle vesti di insegnante di danza: spunta anche l’ipotesi Cuccarini

Rossella Brescia torna ad Amici? Sono passate poco più di due settimane dalla finalissima di Amici 24, ma Maria De Filippi è già al lavoro sulla prossima stagione del talent show. I casting per la 25esima edizione sono già aperti e sul web, come ogni anno, è partito il ‘toto-prof.’. Con Deborah Lettieri data come uscente, infatti, sono iniziati a circolare i nomi dei papabili sostituti che potrebbero prendere il suo posto alla cattedra di danza. Dopo Angelo Madonia, Raimondo Todaro e Andreas Müller, negli ultimi giorni sono salite anche le quotazioni di Rossella Brescia. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Amici 25, il toto-prof: spunta il nome di Rossella Brescia

Lo scorso 18 maggio è calato il sipario sulla 24esima edizione di Amici che, oltre ad aver visto il trionfo di Daniele Doria (seguito da TrigNo, vincitore della categoria canto e duramente criticato da Luca Jurman), ha forse segnato la fine dell’avventura di Deborah Lettieri nel talent show di Maria De Filippi. Le parole dell’insegnante di danza jazz e contemporanea prima della finale hanno infatti fatto pensare a un addio ormai imminente e sul web – come detto – è ufficialmente iniziato il ‘toto-prof.’ sul cast della prossima edizione. Il nome più quotato (e anche quello più suggestivo) è quello di Angelo Madonia, che potrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri dopo il burrascoso addio a Milly Carlucci e Ballando con le Stelle. Seguono Raimondo Todaro (che proprio stasera, però, tornerà alla corte di Milly per la finale di Sognando Ballando con le Stelle) e Andreas Müller, vincitore della 16esima edizione.

Negli ultimi giorni, tuttavia, ha iniziato a circolare anche il nome di Rossella Brescia. Per la ballerina pugliese classe 1971 si tratterebbe di un clamoroso ritorno ad Amici dopo più di vent’anni; partecipò infatti alla prima, storica, edizione del talent (quando ancora si chiamava Saranno Famosi) come ballerina professionista e selezionatrice e alla seconda come insegnante di danza classica.

Il problema Celentano, il ruolo di Lorella Cuccarini e i possibili scenari futuri

Il nome di Rossella Brescia sta riscuotendo sui social un generale apprezzamento da parte degli appassionati di Amici che, dopo il possibile addio di Deborah Lettieri (che non ha mai convinto del tutto i fan), accoglierebbero di buon grado la ballerina pugliese come nuova insegnante di danza classica. Il ‘nodo’ da sciogliere, però, sarebbe proprio la materia: in passato Rossella ha rivestito il ruolo di professoressa di classica, terreno oggi riservato ad Alessandra Celentano. Non è da escludere però che, proprio come fatto quest’anno dalla Celentano (che si è aperta anche a ballerini di moderno), Rossella Brescia possa spaziare tra più stili. Le ultime voci di corridoio, inoltre, parlato anche dell’ipotesi di un possibile switch tra le cattedre, con Lorella Cuccarini pronta a diventare insegnante di danza. In tal caso, però, ci sarebbe un nuovo prof. di canto da individuare.

