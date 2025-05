Amici 24, Alessandra Celentano senza filtri dopo la finale (ma 'dimentica' Daniele Doria): esplodono le polemiche Dopo la finale di domenica scorsa, la maestra di ballo ha scritto un messaggio social sull’esperienza appena conclusa, ma qualcosa non è piaciuto ai fan.

Amici 24 si è ufficialmente concluso con la vittoria del ballerino Daniele Doria, un giovane talento che all’interno della scuola ha fatto un bellissimo percorso, arrivando a conquistare il pubblico sia per la sua bravura che per la sua dolcezza. La maestra Alessandra Celentano, che ha fortemente voluto Daniele nella sua squadra fin dall’inizio, ha voluto esprimere la sua gratitudine e il suo pensiero sull’esperienza appena conclusa attraverso i social, ma molti fan non hanno apprezzato del tutto il suo messaggio. Perché? Vediamolo.

Amici 24, Alessandra Celentano: "La danza, fatta con serietà e dedizione, è arrivata in finale"

"Come ogni anno, la fine di Amici porta con sé un velo di malinconia, ma anche un profondo senso di soddisfazione. Abbiamo portato a termine un percorso intenso, accompagnando i ragazzi con rigore, sincerità e professionalità. Questa edizione ha avuto un valore particolare: la danza, fatta con serietà e dedizione, è arrivata in finale. E quando la danza trova il suo spazio e viene riconosciuta, è per me sempre una grande gioia. Un sentito grazie a tutte le maestranze e a chi lavora ogni giorno a questo progetto. Amici non è solo un programma televisivo, è un percorso formativo straordinario e un’opportunità concreta per tanti giovani talenti. Grazie!", ha scritto Alessandra Celentano su Instagram.

Un messaggio nel quale la maestra ha espresso tutta la sua soddisfazione per un’edizione di Amici in cui la danza ha veramente avuto un ruolo centrale ed è stata rappresentata da ballerini di grandissima qualità. Tuttavia, il mancato riferimento al vincitore, ovvero il suo allievo Daniele, ha fatto storcere il naso a molti fan.

Alessandra Celentano, il post social fa discutere: "Due parole per Daniele poteva spenderle"

Al di là dello splendido messaggio rivolto al programma stesso e all’edizione appena conclusa, molti fan si sono lamentati al di sotto del post di Alessandra Celentano per il mancato riferimento diretto al vincitore: il ballerino Daniele Doria, allievo della stessa maestra. "Ma qualche parolina per Daniele?", si legge in un commento al di sotto del posto.

E ancora: "Comunque due parole per il suo primo allievo che vince l’intero programma poteva spenderle, ma suppongo vogliate continuare ad ignoralo e sottovalutarlo come avete fatto per tutti questi mesi", "Maestra qualche parolina per Daniele avrebbe potuto spenderla però, è un ragazzo umile, un grande lavoratore e soprattutto un ballerino talentuoso. Con lui ha potuto vincere dopo tantissimo tempo il programma, almeno un riconoscimento ci stava darglielo. Peccato".

Insomma, il mancato riferimento a Daniele ha fatto storcere un po’ il naso ai tanti fan del ballerino, ma occorre anche sottolineare che la maestra ha probabilmente preferito rimanere vaga per dare risalto anche agli altri talenti del ballo presenti in finale, ovvero Alessia e Francesco.

