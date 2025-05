Amici 24: Alessandra Celentano ‘tradisce’ Alessia e la polemica choc dell’ex allievo L'insegnante di danza ha espresso a sorpresa la sua preferenza per il vincitore dell'edizione di quest'anno del talent. Mentre un ex allievo 'semina zizzania'. Ecco i dettagli.

Siamo a un passo dalla finalissima di Amici 24. E, come da rito, il programma di Maria De Filippi ha deciso di porre la fatidica domanda ai suo insegnanti: chi sarà il vincitore o la vincitrice di quest’anno? Le risposte sono state varie, stavolta, ma una professoressa su tutti ha stupito i fan. Alessandra Celentano, infatti, ha scelto come papabile candidato alla vittoria un allievo non ‘suo’, cioè Francesco. Mentre fuori dalla Scuola, in queste ore convulse e tesissime, l’ex allievo Luk3 pare aver lanciato una bella stoccata agli ex compagni che sono rimasti in gara. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 24, la scelta inaspettata di Alessandra Celentano

Interpellata sul possibile vincitore della categoria ballo, Alessandra Celentano ha tentennato. Ma solo per un attimo. Poi, invece di scegliere uno dei suoi allievi, l’insegnante di Amici ha stupito tutti. Ha infatti dato il suo voto a Francesco, probabilmente perché si avvicina di più all’idea di ballerino che la Celentano ha in testa. A seguire, però, Alessandra ha anche aggiunto che le piacerebbe se Francesco, in caso di vittoria, decidesse di condividere simbolicamente il trofeo con Alessia e Daniele (suoi ballerini arrivati in finale).

Cosa ancora più sorprendente: secondo la Celentano, Francesco meriterebbe di vincere anche Amici in toto. Non solo la sua categoria. "Per il mio gusto personale, ma soprattutto per il mio trascorso di ballerina, l’allievo che si avvicina di più è sicuramente Francesco", ha spiegato l’insegnante. "Ha tutte le caratteristiche che rispecchiano il mio ballerino ideale e il mio mondo. Quindi non sto a guardare tanto il mio o il tuo allievo, ma penso solo alla danza com’è giusto che sia. Quindi direi Francesco. Detto questo, mi piacerebbe che dovesse alzare la coppa Francesco, la dividesse in tre parti, con Alessia e Daniele. Li trovo bravissimi e secondo me meritano tanto quanto Francesco".

Quanto ai colleghi della Celentano, le loro scelte sono state decisamente più prevedibili. Emanuel Lo ha indicato Francesco come vincitore di ballo, e TrigNo per il canto. Mentre Lorella Cuccarini ha dato il suo voto ad Alessia per il ballo e a TrigNo per il canto. Deborah Lettieri, invece, ha optato per Francesco al ballo e TrigNo al canto. Anna Pettinelli ha dato il suo supporto a TrigNo per il canto e Daniele per il ballo. E infine Rudy ha scelto Alessia per il ballo e Antonia per il canto.

La polemica choc dell’ex allievo Luk3

Nel frattempo, su Tik Tok alcuni utenti hanno notato una mossa social parecchio discutibile. Luk3, ex allievo di Amici, ha infatti ‘piazzato’ un like pesante a un commento molto esplicito. Il tutto è avvenuto sotto un video virale, in cui Luk3 e Jacopo Sol (anche lui uscito dal talent) sono apparsi per cantare e suonare il pezzo "Bianca-Prada". E tra i commenti è apparsa la seguente frecciata: "C’è chi è ancora dentro e chi è fuori e fa più stream di tutti". Tradotto: Luk3 e Jacopo sono usciti, ma intanto stanno spopolando sui social mentre i compagni restano chiusi nella Scuola. Sotto la frecciata del fan, dunque, ecco il like inaspettato messo da Luk3. Che forse intendeva mandare un messaggio ad Amici. E ai finalisti che lo hanno scalzato sul più bello.

