Amici 24, ‘volano stracci’ tra Luk3 e TrigNo. L’indiscrezione (clamorosa) e quel dettaglio che allarma i fan Stando a recenti voci social, i due protagonisti del talent di Maria De Filippi sarebbero ai ferri corti. Tutta 'colpa' di una frase pesante detta dal primo. Ecco i dettagli.

Un’indiscrezione dell’ultimo minuto getta nel panico i fan di Amici. Pare infatti che due cantanti dell’ultima edizione, TrigNo e Luk3, siano ufficialmente ai ferri corti. A rivelarlo sarebbe stata una fonte anonima, citata da un noto esperto del settore su Instagram. Che parla di una (possibile) frase pesante rivolta da Luk3 all’indirizzo dell’ex compagno. Mentre un dettaglio, legato a entrambi i talentini usciti da Amici, continua a tenere sulle spine migliaia di appassionati. Scopriamo tutti i particolari qui sotto.

Amici 24, l’indiscrezione choc su Luk3 e TrigNo

Stando alle ultime voci, il cantante ex Amici Luk3 si sarebbe lasciato scappare alcune affermazioni esplosive, rivolte al vincitore della categoria TrigNo. Ne parla Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram, condividendo con i followers la ‘soffiata’ di un fan di Amici 24. E la frase che leggiamo online (seppure manchi al momento di conferma) ha davvero del clamoroso.

"Ieri sera ero in un ristorante di Macerata e c’era Luk3, il cantante di Amici", ha esordito la fonte citata da Venza. Poi la rivelazione choc: "Era con altre persone e parlava malissimo di TrigNo. In pratica dicevano che non si meritava la vittoria della categoria e che il più meritevole era Nicolò. Dicevano che le vendite e i brani più scaricati danno la conferma di quanto loro dicevano, tant’è che TrigNo è fuori da ogni classifica".

Insomma, in base a questa segnalazione Luk3 avrebbe ‘asfaltato’ bellamente il collega di Amici. Riportando al centro del dibattito social un tema che, in realtà, era già emerso durante il Serale del talent. Perché in molti avevano trovato sorprendente (non in senso positivo) l’approdo di TrigNo alla finalissima. Mentre si era diffuso un supporto generale per Nicolò, eliminato a sorpresa a un passo dal possibile trionfo. E ora, stando a queste ultime voci, pare che anche Luk3 la pensi allo stesso modo.

Il dettaglio che allarma i fan: quanto stanno vendendo gli ex di Amici 24

Come se non bastasse, il percorso dei cantanti di Amici non sta andando granché fuori dalla Scuola. Sia Luk3 che TrigNo, infatti, sono presenti a malapena nelle classifiche ufficiali FIMI delle ultime tre settimane. Luk3, che è il migliore tra i compagni ex Amici, si attesta al 26esimo posto. Mentre il tanto criticato TrigNo è già scivolato alla 41esima posizione. Quanto a Nicolò, nonostante l’affetto del pubblico, si deve accontentare al momento di un anonimo 79esimo posto.

Insomma, al netto di possibili offese e litigi, quello che davvero allarma i fan di Amici è il magro risultato in classifica dei cantanti. L’attesa per questi ragazzi era tanta, è inutile nasconderlo. Ma al momento nessuno di loro – con la lieve eccezione di Luk3, forse – può dirsi davvero soddisfatto per i traguardi raggiunti.

