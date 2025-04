Chiamamifaro, lacrime a Verissimo per il fidanzato: “La mia versione con lui è la migliore” Ospite di Silvia Toffanin, Angelica Gori, vero nome di Chiamamifaro, ha parlato della sua esperienza ad Amici, ma ha anche fatto chiarezza sul suo nome d'arte

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nonostante il giorno triste di oggi, sabato 26 aprile 2025, in cui milioni di persone hanno dato l’ultimo saluto a Papa Francesco, Verissimo non si ferma e va in onda con una nuova puntata, alle 16:30 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio da Silvia Toffanin, anche Chiamamifaro, cantante reduce dall’attuale edizione di Amici 24, condotto da Maria De Filippi. Angelica Gori, questo il vero nome della ragazza, ha raccontato non solo la sua bellissima esperienza nella scuola più amata d’Italia, ma anche le sue fragilità che l’hanno portata ad essere la donna che è oggi.

Verissimo, Chiamamifaro spiega perché si chiama così

Intervistata da Silvia Toffanin, Chiamamifaro, ex allieva della scuola di Amici, ha raccontato la sua esperienza nel talent e non solo. Ha anche fatto chiarezza sul perché ha scelto questo nome d’arte: "Ho scelto questo nome cinque o sei anni fa". Era una sera d’estate: stavamo cantando sotto un faro e da lì è nato tutto." Poi, l’artista ha spiegato il modo in cui vive i sentimenti e, quanto l’amore per lei rappresenti uno spazio di totale libertà: "Rispetto a quando ero nella Casa di Amici, in amore sono sicuramente più "sciolta". Riesco a essere completamente me stessa soprattutto con il mio ragazzo".

Chiamamifaro in lacrime per il fidanzato: "E’ il mio sostenitore numero uno"

A tal proposito, Chiamamifaro non ha trattenuto le lacrime dopo aver visto un videomessaggio del suo fidanzato, Francesco, il quale le ha detto di essere molto fiero di lei. La cantante, ha affermato quanto questa relazione sia importantissima per lei e quanto sia stata un sostegno, soprattutto quando era ancora nel programma di De Filippi: "La mia versione con lui è la migliore: la spensieratezza e la leggerezza che ho con lui vorrei averle anche nella vita di tutti i giorni. Sono cinque anni di amore, ed è stata la cosa che mi è mancata di più là dentro. Lui è il mio sostenitore numero uno: condividiamo tutto nella vita, quindi il percorso ad Amici è stato un po’ un traguardo di entrambi." Inoltre, ha parlato anche della sua convivenza con Francesco, iniziata poco tempo prima che entrasse nella scuola di Amici: "Conviviamo anche e va tanto bene, ma quella casa l’ho vissuta poco prima di entrare ad Amici: adesso c’è tempo." Tra i due c’è davvero un sentimento molto forte e c’è tanta voglia di viversi e godersi al meglio tutte le opportunità che la vita offre loro.

