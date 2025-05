X-Factor 2025 'pesca' dalla Rai: svelato il giudice che rimpiazzerà Manuel Agnelli Manuel Agnelli via per dissidi con Achille Lauro: sarà sostituito a X-Factor 2025 dal cantante Francesco Gabbani, giò visto su Rai 1 alla guida di Ci vuole un fiore.

Addio Manuel Agnelli, benvenuto Francesco Gabbani. L’ultimo tassello del cast di giudici di X Factor 2025 è finalmente andato al suo posto. Lo ha svelato Open, che ha annunciato l’uscita di scena del frontman degli Afterhours, destinato a lasciare lo show per la terza volta in nove anni. Al suo posto subentrerà Gabbani, uno dei volti più intriganti della musica italiana, che si siederà al tavolo dei giurati insieme ai confermatissimi Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia.

X-Factor 2025: Francesco Gabbani in giuria

La giuria di X-Factor 2025, salvo sorprese, è finalmente composta. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico della scorsa stagione (vinta da Mimì Caruso), ci sarà un volto nuovo impegnato a giudicare i concorrenti e a guidare una delle squadre della prossima edizione. Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 con la hit Occidentali’s Karma, è stato scelto dalla produzione per rimpiazzare Manuel Agnelli, volto storico dello programma di casa Sky. Per lui si tratterà del debutto assoluto come giudice in un talent show, ma in passato ha già avuto esperienza televisive. Nel 2022 e nel 2023, infatti, ha guidato su Rai 1 il varietà musicale Ci vuole un fiore, e nel 2017 è stato conduttore della serata degli MTV Awards.

L’addio di Manuel Agnelli

Stando all’indiscrezione di Open, Manuel Agnelli lascerà X-Factor dopo l’annata trionfale appena trascorsa. Oltre al successo di pubblico dello show, nel 2024 il cantautore milanese ha portato per la prima volta alla vittoria una sua cantante, la giovanissima Mimì Caruso, sfatando un tabù durato nelle precedenti cinque edizioni trascorse nel cast del programma. Agnelli ha partecipato a X-Factor dal 2016 al 2018, nel biennio 2020-2021 e nel 2024, segnalandosi sempre come uno dei giudici dotati di maggior carisma e presa sul pubblico.

La rottura tra Agnelli e Achille Lauro

L’addio del cantante degli Afterhours era nell’aria da tempo e, stando a rumors non confermati dai diretti interessati, sarebbe dovuto a presunti dissidi con Achille Lauro. La notizia fu fata in anteprima lo scorso aprile da Gabriele Parpiglia, che preannunciò la decisione presa da Agnelli di abbandonare lo show di Sky: "Il motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli", le parole del giornalista.

La nuova giuria di X-Factor e la conduttrice Giorgia

Il prossimo anno i giudici di X Factor saranno Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia. Chi più e chi meno, tutti hanno già esperienza con il mezzo televisivo ed essendo tutti e quattro cantanti (ma di generi diversi) hanno il know-how necessario a gestire e valutare la competizione tra i concorrenti. Confermata in conduzione Giorgia, promossa a pieni voti al termine della passata edizione (al debutto come conduttrice).

Quando inizia X-Factor 2025: data di partenza e finale

Sky e la casa di produzione Fremantle non hanno ancora comunicato la data d’inizio di X-Factor 2025. Tuttavia, il talent show presumibilmente avrà un calendario simile a quello della scorsa stagione, con partenza a settembre e chiusura prevista a inizio dicembre. Sembra probabile la conferma della finalissima trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli (o da un’altra piazza italiana), visto il clamoroso successo riscosso lo scorso anno.

