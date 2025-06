Amici 24, Jurman scatenato contro Trigno: “Arrogante e sbruffone, non ha valore” Dopo l'invito di Trigno e il botta e risposta sui social, Luca Jurman risponde alle polemiche successive definendo il gesto del cantante una "provocazione"

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

L’ex professore di Amici, Luca Jurman, torna a puntare il dito contro TrigNo (e non solo) dopo il recente botta e risposta sui social – con tanto di invito del vincitore (nella categoria canto) al suo concerto – che ha suscitato anche numerose polemiche per via della risposta del vocal coach, considerata un attacco diretto al giovane. Non è la prima volta che, nel corso dell’anno, Jurman critica (o elogia) il livello dei concorrenti del talent show condotto da Maria De Filippi, ma questa volta sembra ancora più deciso a tenere il punto e a difendersi dalle accuse dei fan di TrigNo, dichiarando in un video TikTok che quest’ultimo l‘avrebbe invitato al suo concerto solo per provocarlo. Vediamo cosa è successo nelle ultime ore online.

Amici 24, Luca Jurman si difende dopo le polemiche

Dopo mesi di giudizi (negativi e positivi) sui concorrenti di Amici 24 da parte di Luca Jurman, TrigNo, spesso criticato dal vocal coach, anche dopo la finalissima, è intervenuto sui social invitandolo a un suo concerto, forse perché spera che, ascoltandolo dal vivo, possa farsi un’idea più precisa sulla sua voce. L’ex professore però, dopo aver consigliato al cantante di "studiare invece di fare prematuramente concerti", rifiutando quindi l’invito, ha risposto anche alle polemiche che sono nate dopo quel dibattito sui social, definendo questo invito "un’ovvia provocazione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel lungo video condiviso su TikTok, Luca Jurman non parla solo di "provocazione", ma si difende dalle polemiche dicendo di aver fatto solo ‘critica’ su un ragazzo che per l’ex professore non ha valore nel mondo della musica: "L’invito di TrigNo era un’ovvia provocazione! Dovermi trovare a parlare di un messaggio arrogante, sbruffone. Io ho risposto in maniera educata, ma con molta verità e sincerità. E dover rispondere a chi dice che io ho attaccato un ragazzo. Io non ho attaccato nessuno. Si chiama critica nei confronti di una persona a cui è stato dato valore nel mondo della musica. Ad una persona che valore dal mio punto di vista non ce l’ha". Poi aggiunge: "Devono studiare, fanno concerti senza neanche essere preparati, non hanno la gavetta. Tutto questo per un video reaction, io pensavo fosse uno scherzo".

Luca Jurman risponde a Trigno: "Una provocazione"

Non mancano inoltre nuove parole con cui Luca Jurman prova a chiarire il suo punto di vista sull’invito di TrigNo al concerto: "Voi dovete capire che se c’è una diatriba tra me e la produzione, Trigno va a seguire quello che dico io? Non credo. Il commento non è stato fatto per carineria, perché altrimenti avrebbe risposto in un altro modo, io ne ricevo di inviti ai concerti, di altri artisti ovviamente. Siccome ha vinto la categoria canto, anche molto ingiustamente, non è una cosa personale, voi non riuscite a capirlo". Subito dopo punta l’attenzione sul comportamento di TrigNo e su chi critica la sua reazione all’invito, ricordando all’ex alunno di Amici e ai suoi fan che è stato anche "direttore musical di Laura Pausini": "Se uno fa questa sbruffonata qui, è ovvio che sia soggetto a critiche. Vatti a informare, ma sai a chi lo stai dicendo? Cosa ti aspetti? Ha fatto una ragazzata, mi dite se avete letto la mia risposta o solo perché vi è stato toccato TrigNo siete partiti?"

E poi prosegue il discorso parlando prima delle presunte difficoltà del giovane nel canto – ha guardato le sue esibizioni tutto l’anno e ne ha notate molte – e poi del fatto che quel gesto potrebbe essere dettato da chi lavora per TrigNo. Infine, Jurman attacca chi distorce la realtà per scrivere una notizia, e lo fa usando parole più colorate: "Ma cosa fate? Cosa scrivete? Cosa vi inventate? Quale risposta al veleno? L’ho fatto con il sorriso, era una roba da spocchiosi e se lo fai con un professionista del settore ti aspetti che stia zitto? Questo ragazzo non ha mica 12 anni, ne ha 23, a quell’età si è adulti, c’è gente che mette su famiglia. Poi smettetela di dire che sono solo ragazzi che inseguono i loro sogni, che lo facessero da un’altra parte. L’Italia è messa male, se siamo arrivati a prendere queste cose per fare degli articoli… Usate il cervello, qui ci sono centinaia di migliaia di euro in ballo".

Guida TV

Bigfoot Cartoonito 15:25

Bigfoot Cartoonito 15:25

Bigfoot Cartoonito 15:25

Bigfoot Cartoonito 15:25

Bigfoot Cartoonito 08:35

Bigfoot Cartoonito 15:05

Bigfoot Cartoonito 15:25

Potrebbe interessarti anche