Amici 24, Trigno e gli altri finalisti, le prime parole dopo la finale. Anna Pettinelli: "Spacca tutto" I commenti a caldo del vincitore della categoria canto e di tutti gli altri finalisti compreso colui che ha vinto Amici 24, Daniele. La delusione di Antonia.

Amici si è concluso ieri sera con la vittoria generale di Daniele Doria e il trionfo di Trigno nella categoria canto. Quest’ultimo ha conquistato 50mila euro in gettoni d’oro e una coppa più piccola rispetto a quella del vincitore assoluto. Il trofeo però non gli è stato consegnato in diretta ma in un secondo momento.

Trigno, il commento a caldo dopo la vittoria nel canto

A proposito della coppa Trigno ha dichiarato ai microfoni di Witty Tv: "La coppa? È più comoda questa, si porta in mano, mi sta in macchina almeno, quell’altra no". Il cantante ha spiegato che non si aspettava di arrivare in finale e quindi ringrazia tutti coloro che l’hanno votato per il traguardo raggiunto. Inoltre a caldo a Witty Tv ha raccontato: "Quel Trigno dell’inizio lo mettiamo nel cestino e teniamo questo di ora e vediamo come va. Domani mi devo svegliare per prima cosa, poi tornerò dalla mia famiglia ad abbracciarli un po’. Cosa avevo scritto nel bigliettino? Sei uscito, devi essere fiero di te, della strada che hai preso, ti sto rincuorando dal passato perché so che sarai triste, ma non devi esserlo. Quando finisce qualcosa ne inizia una più bella, vivitela bene. Hai spaccato, dai un bacio a Chiara da parte mia". È tutto sbagliato, non mi aspettavo di arrivare fin qua, a parte il bacio a Chiara, che ci stava". Proprio la sua fidanzata non ha ancora commentato la vittoria di Pietro nella categoria canto ad Amici 24 ma ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla coppa. Mentre Anna Pettinelli, la sua insegnante di canto, ha così commentato su Instagram: "Una storia di anelli. Lui me ne ha regalato uno entrando ad Amici. Ho pensato che ne dovesse avere uno anche lui. Go Pietro go. Adesso spacca tutto".

Le altre dichiarazioni dei finalisti di Amici 24

A Witty Tv hanno rilasciato alcune dichiarazioni tutti i finalisti del talent di Maria De Filippi. Il vincitore Daniele Doria ha spiegato di aver vissuto un’avventura magica e di stare ancora realizzando di aver trionfato. Alessia, la seconda classificata nel ballo, ha detto che tra vincere Amici e diventare una ballerina professionista avrebbe sempre scelto la seconda, per questo motivo si ritiene soddisfatta. Antonia si è mostrata in lacrime davanti alle telecamere e un po’ dispiaciuta per il secondo posto. Francesco infine ha spiegato che rivivrebbe quest’esperienza mille volte e di essere felice dei contratti di lavoro ricevuti.

