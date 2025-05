Amici 24, quote ‘choc’ per un’allieva. Ecco chi potrebbe vincere (e chi rischia di sorprendere tutti) Le ultime quotazioni sul talent vedono una ballerina in testa insieme alla favorita Antonia. Mentre un 'terzo incomodo' potrebbe rovinare la festa a entrambe. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La strada che porta alla vittoria finale di Amici non è più così lunga. Lo sanno gli appassionati, che dovranno accettare la fine imminente del talent di Maria De Filippi. Ma ne sono al corrente anche gli allievi rimasti. E se fino ad oggi la super favorita sembrava Antonia, adesso le ultime quote sembrano ribaltare i pronostici. O meglio, una ballerina è finita in cima alle preferenze per il trionfo finale, insieme alla solita Antonia. Mentre TrigNo, scampato a una recente eliminazione, potrebbe sorprendere i fan con una ‘volata’ finale su cui in pochi avrebbero scommesso all’inizio. Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 24, ecco i papabili vincitori (e chi potrebbe sorprendere)

Il finale di Amici 24 si avvicina. E i bookmakers, sempre attenti a leggere le preferenze del momento, hanno emesso un paio di sentenze interessanti a proposito del papabile vincitore, o vincitrice del talent. Fino a pochi giorni fa si faceva un gran parlare di Antonia, talento cristallino del canto, che negli scorsi mesi ha anche tenuto i fan col fiato sospeso per una ‘ship’ sviluppatasi con la compagna SenzaCri. Pare tuttavia che almeno altri due nomi siano risalti nelle quote fornite dagli esperti.

In primis, TrigNo. Che ha trionfato al ballottaggio contro Chiara e ora potrebbe seriamente puntare al primo gradino del podio. Dopotutto, l’anno scorso fu Sarah Toscano a sorprendere con la sua crescita inaspettata. E tutti si ricordano come è andata a finire. Oltre a TrigNo, poi, ci sarebbe anche la ballerina Alessia. Pronta a dare del filo da torcere ai due cantanti più quotati del momento. E il fatto che l’ultima vittoria sia andata a una cantante, in effetti, potrebbe anche spingere gli appassionati a puntare sulla ballerina favorita. Sempre che TrigNo non riesca ancora a stupire tutti (o che Antonia non renda improbabile, con il suo talento, la vittoria di un qualunque altro allievo che non sia lei).

Le ultime quote (con sorpresa) sui vincitori di Amici

Venendo alle quote vere e proprie, l’ultimo aggiornamento di Eurobet indica un testa a testa tra Antonia e Alessia, entrambe date a 3.50. Mentre Nicolò resta vicino a quota 4.00, e TrigNO risale a 5.00. In aggiunta, anche Francesco (7.00) è considerato dai bookmakers come papabile outsider per la vittoria di Amici 24. La finalissima è prevista per domenica 18 maggio. Ma i giochi sono ancora completamente aperti. E alla fine potrebbe essere il televoto (come è giusto) a ribaltare tutto decretando il vincitore di quest’ultima edizione del talent di Canale 5. Staremo a vedere.

