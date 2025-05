Amici 24, Francesco si ribella a Emanuel Lo: l’accusa al prof dopo il guanto rifiutato L’allievo del talent show di Maria De Filippi non ha gradito la decisione dell’insegnante: “Non mi ha dato nemmeno la possibilità di pensarci”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Inizia la settimana di Amici 24 che porterà all’attesissima semifinale, in onda il prossimo 10 maggio in prima serata su Canale 5. Gli allievi del talent show di Maria De Filippi sanno di giocarsi un posto nella finalissima e quindi la possibilità di vincere questa 24esima edizione del programma. La settimana di Francesco, però, non è iniziata nel migliore dei modi. Come spiegato dal ballerino stesso, infatti, la decisione del suo insegnante Emanuel Lo (che ha rifiutato il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano) non gli è ancora andata giù. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24: Francesco e il rifiuto del guanto di Emanuel Lo

È iniziata una nuova, decisiva, settimana di Amici 24. Dopo l’eliminazione di Chiara e Jacopo Sol (e le polemiche per le scene tagliate), infatti, gli allievi semifinalisti del talent show di Maria De Filippi sono pronti a giocarsi un posto nella finalissima del prossimo 18 maggio. Tra questi c’è anche Francesco, che – come deciso da Emanuel Lo – non sfiderà Alessia in un altro guanto di sfida a tema latino lanciato da Alessandra Celentano. "Mi sarei dovuto impuntare e dire ‘no, lo dobbiamo fare’" ha ammesso Francesco nel daytime di oggi lunedì 5 maggio 2025, confessando di non condividere la scelta del suo insegnante, il quale ha preferito rifiutare il secondo guanto lanciato da Alessandra Celentano. "Lui non mi ha dato l’opportunità, non mi ha detto ‘pensaci’, ‘vediamo’ o ‘ti vengo incontro’ … c’è stato proprio un secco e grande ‘no’… più di una volta…" ha raccontato il ballerino, visibilmente deluso dalla mancanza di fiducia da parte del suo professore. "Dall’altro lato penso che dobbiamo comunque fidarci di queste persone, anche se la pensiamo diversamente… Quindi mi sono fidato in un certo senso, anche se sapevo che non era la direzione giusta da prendere" ha spiegato Francesco, aggiungendo: "Rimane il fatto che io questo paso doble lo avrei potuto fare e il mio insegnante non mi ha dato nemmeno la possibilità di impararlo e mi dispiace tanto, con il senno di poi l’avrei fatto".

Il confronto con Daniele

Nel corso del pomeriggio di Amici 24 Francesco è tornato a parlare anche dell’ultima puntata del Serale e della sfida contro Daniele. Quest’ultimo si è detto soddisfatto della performance ("Ci tenevo molto a ballare questa coreografia e Sono felice di come l’ho fatta"), così come Francesco, che ha raccontato le sue sensazioni: "Mi sono divertito un sacco a ballare Le bourgeois (…) Ero più presente sul palco (…) Me la sono spassata".

