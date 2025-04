Amici 24, quote vincitore: chi trionferà? Antonia ha una rivale inattesa Sale la febbre in vista della finale di Amici 24 e anche i bookmakers stanno preparando le quote per il vincitore, due donne in testa.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Manca sempre meno alla finalissima di Amici 24 e in rete cresce l’attesa per scoprire chi sarà il nuovo vincitore del talent show più amato d’Italia. Come da tradizione, tra fan appassionati e commenti social, si fanno strada anche le previsioni degli scommettitori, che nelle ultime settimane hanno aggiornato le loro quote stilando una classifica dei favoriti alla vittoria finale. Un termometro di aspettative che, pur non essendo una certezza assoluta, offre uno spunto interessante su come il pubblico e gli addetti ai lavori percepiscono l’andamento di questa edizione.

Se all’inizio della fase serale sembrava esserci una favorita su tutti, con Antonia indicata come la possibile trionfatrice, oggi il quadro delle previsioni appare decisamente più equilibrato specie dopo la puntata terminata con il colpo di scena per Trigno ieri sera. A cambiare le carte in tavola sono stati non solo le ultime esibizioni, che hanno confermato o ribaltato alcune impressioni iniziali, ma anche il percorso di crescita dei ragazzi rimasti in gara, che hanno saputo conquistarsi sempre più spazio nel cuore del pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amici 24 quote vincitore, ora Alessia è favorita

A fotografare la situazione aggiornata è l’ultima classifica elaborata da Eurobet, uno dei principali operatori nel settore delle scommesse. Il gradino più basso delle quote lo occupa Nicolò, dato a 4.00, mentre le due concorrenti che, stando alle previsioni degli scommettitori, si contenderebbero il titolo di vincitrice sono Antonia e Alessia: entrambe sono quotate a 3.50, segno di un testa a testa che rende ancora più incerto e appassionante l’esito della competizione. Una è una cantante, l’altra una ballerina: due percorsi artistici diversi ma accomunati dal talento e dalla determinazione, qualità che potrebbero fare la differenza proprio nell’ultima sfida.

Secondo le quote attuali, Jacopo Sol risulta essere il concorrente con meno chance di portarsi a casa la vittoria, con una quota fissata a 36.00. Subito sopra di lui c’è Daniele, quotato a 26.00, seguito da Chiara, che si attesta a 9.00. Più alte invece le probabilità di successo per Francesco (7.00) e per TrigNO (5.00), entrambi considerati possibili outsider pronti a sorprendere nella volata finale.

Il pubblico si divide, i commenti si rincorrono, ma la verità su chi salirà sul gradino più alto del podio si conoscerà solo al termine della finale che dovrebbe svolgersi il prossimo 18 maggio, di domenica per sfuggire alla concorrenza dell’Eurovision. Tra colpi di scena, esibizioni spettacolari e il giudizio del televoto, l’appuntamento conclusivo di Amici 24 si preannuncia una sfida da non perdere.

Potrebbe interessarti anche