Amici 24: social indignati per Nicolò, Daniele sfida gli altri allievi e poi crolla Nel daytime odierno i ragazzi hanno assegnato ai compagni delle medaglie, premiando chi, secondo loro, dovrebbe approdare in finale: i colpi di scena.

La semifinale di Amici 24 si avvicina a passi da gigante e ormai tra gli allievi non si parla d’altro che di chi approderà alla finalissima. Durante il daytime di oggi, giovedì 9 maggio, gli autori del talent hanno chiesto ai ragazzi di assegnare delle medaglie a chi secondo loro meriterebbe di andare a giocarsi il tutto per tutto alla serata finale.

Daniele scoppia in lacrime ad Amici 24

Daniele ha deciso di premiarsi da solo, assegnandosi tutte le medaglie che aveva a disposizione. Infatti ha dichiarato, non riuscendo a trattenere le lacrime: "Io non lo so se questa cosa (assegnarsi da solo le medaglie -ndr-) la posso fare ma sento di fare così perché durante questo serale io non mi sento al top. Riconosco il fatto che da due puntate a questa parte io stia facendo un saltino in più. Sto ritrovando più me stesso, ero convinto di andare via e sono tuttora stupito del fatto che io stia qui però io mi sento di darle a me perché ho messo tanto impegno per arrivare fin qui, ci voglio andare in finale e secondo me lo merito". Dopo la consegna delle medaglie Alessia è andata dal ballerino, lo ha abbracciato e gli ha detto di credere in se stesso, perché se non ci crede lui nessuno lo farà. Quindi ha fatto bene ad assegnarsi tutte le medaglie a disposizione. Daniele continuava a piangere tra le braccia dell’amica: "Ce la farai e non te lo dico soltanto perché sei il mio fratellino. Lo penso dal primo momento che ti ho visto, quindi spero tanto che tu riesca a fare questa finale perché te lo meriti". Gli ha poi detto anche di essere fiera di lui mentre continuava a rincuorarlo.

I fan di Nicolò si stupiscono del risultato dell’assegnazione delle medaglie

Nicolò alla fine dell’assegnazione delle medaglie, ne aveva soltanto una, quella che gli ha consegnato Trigno. Per i suoi fan è stato molto ingiusto visto che pensano sia il migliore tra tutti gli allievi di Amici di Maria De Filippi. "Nicolò ha una solo medaglia. Quanto lo temete il vincitore indiscusso", scrive un fan sul profilo ufficiale della scuola di Canale 5 mentre un altro commenta: "Spero che vinca Nicolò lui è veramente un talento". E c’è chi si lamenta anche con gli autori perché: "Nicolò il fantasma, neanche una clip su di lui… Esattamente che vi ha fatto questo ragazzo?" e così tanti altri commenti di disapprovazione.

