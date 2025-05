Amici 24, la dedica (dolcissima) di Alessio a Daniele: “Ti amo”. E spunta anche un messaggio di Zenzola Il ballerino, uscito per infortunio prima della finale, ha commentato via social una foto dell'amico. Mentre altri due 'colleghi' hanno lasciato dolci messaggi. Ecco i dettagli.

Daniele Doria ha trionfato nell’ultima puntata del Serale di Amici 24. Poi, tornato a casa dopo il successo meritato, il ballerino si è consesso uno scatto social. Che è subito diventato virale in rete. Ma è quello che è successo sotto il post, tra migliaia di commenti di fan e amici, ad aver attirato l’attenzione degli appassionati. È infatti apparsa una frase dolcissima, rivolta da Alessio Di Ponzio – uscito dalla Scuola per infortunio – all’amico vincitore. Mentre altri due professionisti di Amici si sono uniti al coro di complimenti poco dopo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 24, la dolce dedica di Alessio a Daniele

Ad Amici 24 si era instaurata un’amicizia bellissima (ci scusiamo per il gioco di parole) tra due allievi, entrambi ballerini. Da un alto Daniele Doria, che ha poi trionfato in questa edizione seguitissima del talent. Dall’altro Alessio Di Ponzio, uscito per un grave infortunio poco prima della finale. Un rapporto splendido, il loro, che evidentemente è destinato a continuare anche fuori dalla Scuola. Dato il modo in cui Alessio ha deciso di ‘salutare’, via social, il successo dell’amico e collega.

Alessio ha infatti commentato – e non è stato certo l’unico – lo scatto che Daniele Doria ha scelto di condividere su Instagram. Circondato da oggetti e cimeli vari, il ballerino è apparso addormentato, con la coppa di Amici stretta tra le mani. E sotto ecco l’intervento di Di Ponzio. "Ti amooo", ha scritto con entusiasmo l’amico di Daniele. Aggiungendo anche un bel cuore (rosso, ovviamente). Inutile dire che i fan, poi, sono letteralmente impazziti per questo scambio inatteso tra i due talenti della Scuola di Maria De Filippi.

I complimenti di Zenzola e Nolasco a Daniele

Altri due commenti, poi, sono apparsi sotto il post condiviso da Daniele. Entrambi appartenenti a professionisti impegnati nella Scuola, cioè Simone Nolasco e Mattia Zenzola. Il primo ha scritto: "Svegliati pure scugnizzè, perché è tutto vero!". Mentre Mattia ha aggiunto: "Sei forte Dani". Con tanto di cuori di rito. Difficile aspettarsi un’accoglienza migliore di questa.

E adesso, messa da parte l’ennesima edizione dei record, Amici si prenderà una bella pausa. Daniele, invece, è solo all’inizio di una carriera che promette tantissimo. Ha ricevuto una valanga di offerte lavorative, compresa quella per uno stage di un anno in una famosa scuola di danza a New York. Starà a lui decidere quale capitolo aprire adesso. I fan, e l’amico Alessio in prima fila, saranno pronti a sostenerlo in ogni caso.

