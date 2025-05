Amici 24, Daniele Doria e Alessio Di Ponzio stanno insieme? Il vincitore non ha dubbi: "Questa è la verità" I due ballerini, ex allievi di Amici, hanno stretto un legame d'amicizia talmente forte che sui social si chiedono se sia amore: la risposta di Daniele

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Amici 24 è ormai finito da quasi un paio di settimane, ma il gossip non si ferma mai e questa volta vede protagonisti – di un dubbio che si è fatto sempre più strada in questi ultimi giorni sui social – Daniele Doria, il ballerino vincitore dell’edizione appena passata, e Alessio Di Ponzio, ballerino e migliore amico di quest’ultimo. La loro amicizia, infatti, ha fatto molto discutere, soprattutto perché alcuni fan sperano che ci sia qualcosa in più tra i due giovani. Altri telespettatori invece hanno apprezzato il forte legame amicale che si è creato tra loro. Ma vediamo cosa è successo nelle scorse ore e cosa ha detto Daniele Doria al riguardo.

Amici 24, Daniele e Alessio sono fidanzati? Il dubbio dei fan

Il rapporto d’amicizia tra Daniele Doria e Alessio Di Ponzio, nato nella scuola più seguita d’Italia e diventato ancora più forte dopo il ritiro di Gabriele Baio, è stato sotto gli occhi di tutti per mesi e continua a far sognare alcuni fan del talent show, in particolare chi apprezza il gossip e gli amori che fioriscono in tali contesti. Molte ragazze, infatti, si chiedono se i due siano fidanzati, soprattutto dopo una serie di gesti e parole mal interpretati.

Parliamo di quei ‘ti amo‘ scritti e detti in un clima ben lontano da un’intimità di coppia e della scelta di Alessio di rimandare di ben tre mesi i festeggiamenti per il suo compleanno perché voleva l’amico presente all’evento, al tempo ancora nella scuola di Amici, mentre lui aveva lasciato quella realtà a causa di un infortunio. La festa poi si è tenuta il 24 maggio scorso e Doria era l’unico ex allievo invitato.

Altri dubbi sono emersi a causa di una lettera di Alessio, dove ha chiamato "Winx" il compagno di numerose avventure: "Winx del mio cuore, troppo bravo ma troppo ingenuo per capirlo. Ho trovato in te ciò che un po’ fuori mi mancava nell’ultimo periodo, una persona dal cuore grande, ci capiamo subito, senza parlare troppo. Spero di continuare questo percorso con te fino alla fine, con affetto Alessio", aveva scritto il ballerino lo scorso gennaio.

Di recente, tra l’altro, Daniele Doria ha svelato di essere stato vittima di bullismo, altro aspetto che ha suscitato la curiosità dei fan perché in quel caso si trattava di commenti omofobi: da piccolo i compagni lo deridevano per il modo in cui camminava o si muoveva, ma non solo: gli davano del "gay" in tono offensivo, lo isolavano, lo facevano sentire fuori posto.

Daniele Doria e il like che riguarda Alessio Di Ponzio: la risposta

Insomma, tante piccole cose che hanno portato un utente sui social a scrivere: "Ma Daniele e Alessio sono fidanzati? Ditemi di sì, vi prego". A sorprendere però è stato vedere un like di Daniele sotto la risposta – "Sì" – alla suddetta domanda, reazione diventata subito virale sui social, tanto che il vincitore del talent è dovuto intervenite per togliere ogni dubbio: "Ciao, vi volevo dire che ho messo like di fretta e di sfuggita e non mi sono reso conto che per sbaglio ho messo like pure a questi commenti. Ci tengo a dirvi che siamo semplicemente amici, nulla di più! Non fraintendete i miei like".

