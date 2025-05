Amici 24, il gesto di Alessio per Daniele dopo il ‘Ti amo’: cosa ha fatto di speciale Un legame nato tra le mura di Amici, diventato ancora più forte: Alessio Di Ponzio posticipa la festa di 18 anni per avere Daniele presente dopo la vittoria.

Il 22 febbraio Alessio Di Ponzio ha spento le sue prime diciotto candeline, ma ha scelto di non festeggiare subito. Ha aspettato tre lunghissimi mesi, resistendo alla tentazione di celebrare un traguardo importante, solo per un motivo: voleva che Daniele Doria fosse lì con lui. All’epoca, infatti, Daniele era ancora dentro la scuola di Amici, impegnato nel pieno del Serale. E Alessio, che aveva dovuto lasciare il programma a gennaio per un infortunio, non ci ha pensato due volte: meglio aspettare, pur di avere accanto l’amico più caro.

Amici 24: le recedenti parole di affetto di Alessio per Daniele

Daniele è stato l’unico ex compagno di Amici invitato da Alessio, e non è un caso. "Ale è una persona speciale, è uno di quelli con cui ho legato di più", ha detto Daniele nell’intervista fatta a Verissimo. I due si sono spesso scritti e detti pubblicamente "ti amo", dimostrando uno spirito fraterno e di vera e genuina stima reciproca. Già a Natale, quando erano ancora entrambi nella scuola, Alessio gli aveva scritto una lettera piena di parole di affetto: "Winx del mio cuore, troppo bravo ma troppo ingenuo per capirlo. Ho trovato in te ciò che un po’ fuori mi mancava", si leggeva tra le righe. Daniele aveva risposto con un messaggio altrettanto tenero, parlandogli come si parla a un grande amico: "Mi hai dimostrato fin da subito che potevo affidarmi a te senza farmi problemi".

Amici: il grande ritorno insieme di Daniele e Alessio alla festa

E finalmente, sabato 24 maggio, Alessio ha potuto festeggiare i suoi 18 anni come desiderava: con Daniele al suo fianco. Nelle Stories di entrambi sono apparse foto e video che non lasciano spazio a dubbi: sorrisi, abbracci, selfie buffi con cuori disegnati sopra. Presenti anche i fratelli di Daniele, Rosario e Mattia, che hanno immortalato l’ingresso del festeggiato con un ironico "Ci siamo riusciti". Durante la serata, Alessio si è lanciato anche in una performance di danza con alcune ballerine dimostrando come sia rimasta la sua passione anche dopo lo stop forzato, con Daniele lì a fare il tifo per lui.

La loro amicizia ha fatto breccia nel cuore del pubblico, che continua a seguirli e spera di rivederli presto insieme, magari in qualche progetto futuro. Nonostante gli impegni, Alessio e Daniele sembrano intenzionati a non perdersi, a portare avanti il legame nato tra le mura della scuola di Maria De Filippi, e cresciuto dopo la vittoria di Doria.

