Nelle ultime ore, mentre il pubblico di Amici 24 si interroga su chi sarà il prossimo eliminato della scuola più famosa d’Italia, a far discutere sono state le parole di Francesco Fasano. Durante un momento di confronto in cui gli allievi hanno avuto modo di esprimere pareri sui compagni, Francesco è stato diretto, forse fin troppo, nel giudicare Daniele Doria. Senza nascondere le sue preferenze, ha elogiato la ballerina Alessia, dichiarando che, se dovesse arrivare in finale, preferirebbe sfidarsi con lei piuttosto che con Daniele, perché la ritiene più talentuosa. Questo ha portato alle proteste dei fan del giovane, oltre che a quelle di alcuni vecchi volti del talent show.

Amici: Francesco Fasano nella bufera

Il vero problema nasce dal fatto che il ballerino non si è fermato al confronto tra Alessia e Daniele, ma ha anche attaccato Daniele sul tema della versatilità, sostenendo che non basta fare tante cose diverse per definirsi versatili, ma che bisogna saperle fare bene. "Per me essere versatili significa fare cose diverse e farle bene. Se le fai così, campate in aria, per me non sei versatile" ha affermato senza mezzi termini. Un pensiero che, come anticipato, non è stato accolto bene né dentro la scuola né fuori.

La reazione di Alessio Di Ponzio e Fabrizio Prolli

Se da un lato Daniele si è chiuso nel silenzio, visibilmente deluso e amareggiato, dall’altro due volti noti di Amici hanno preso posizione pubblicamente. Il primo è stato Alessio Di Ponzio, ex allievo costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio, che ha pubblicato sui social la definizione della parola "umiltà" proprio mentre andava in onda il confronto tra Francesco e Daniele. Una coincidenza? In tanti credono di no e vedono nel gesto una chiara frecciatina rivolta a Francesco.

Poche ore dopo, è arrivata anche la presa di posizione di Fabrizio Prolli, ex professore della scuola, che in una storia Instagram ha scritto: "Caro Francesco, sarai pure bravo, ma puoi tranquillamente sognare di fare tutto quello che fa Daniele. Che è l’unico vero versatile lì dentro". Un commento che non lascia spazio a interpretazioni, e che sottolinea ancora una volta come il sostegno a Daniele sia arrivato da chi conosce bene il percorso all’interno di Amici.

Amici 24: il pubblico diviso

La polemica, ovviamente, ha acceso il dibattito anche sui social. Se molti hanno trovato le parole di Francesco eccessive e prive di quella sensibilità che un ambiente competitivo come quello di Amici dovrebbe comunque mantenere, altri sostengono che in un contesto simile sia normale che emergano rivalità e giudizi anche severi. Di certo, il comportamento di Francesco non è passato inosservato e ora resta da capire se ci sarà spazio per un chiarimento tra lui e Daniele nelle prossime puntate. Quel che è chiaro è che, a Amici, le sfide non si giocano solo sul palco, ma anche nei confronti tra gli allievi e non solo.

