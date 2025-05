Giovanna Civitillo, la reazione al momento nerissimo di Amadeus: via dubbi e critiche con una foto Mentre Amadeus affronta la sua fase più complessa sul Nove, Giovanna Civitillo pubblica una foto che commuove, per sostenere il futuro ricco di incognite del marito.

Dopo l’addio clamoroso alla Rai e il passaggio al Nove, Amadeus si trova ad affrontare un momento di grande incertezza. La nuova avventura televisiva, accolta con entusiasmo da Warner Bros. Discovery e accompagnata da una campagna di comunicazione ambiziosa, non ha finora restituito i risultati attesi. Gli ascolti non decollano, i format proposti non convincono e l’effetto novità sembra già esaurito. In questo clima teso, un gesto personale è riuscito a imporsi su tutto: una semplice foto condivisa da sua moglie Giovanna Civitillo. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Il tenero gesto di Giovanna Civitillo per Amadeus

Nessuna dichiarazione: a parlare è stata una foto. Nella storia Instagram pubblicata da Giovanna Civitillo, si vedono lei e Amadeus abbracciati, di spalle, senza alcuna didascalia. L’immagine, rilanciata anche dal profilo del conduttore, è arrivata poche ore dopo l’ennesima ondata di ironia per i problemi di ascolti sul nono canale. La battuta più citata è quella di Fiorello a La Pennicanza: "Ama, non stai bene sul Nove. Tu in Rai eri a casa". Un siparietto radiofonico che ha fatto sorridere, ma anche riflettere. Perché oggi Amadeus sul Nove non brilla come negli scorsi anni sull’emittente pubblica. E c’è già chi pensa ad un indizio sul suo ritorno.

La crisi su Nove di Amades: da Like a star a Chissà chi è

I numeri parlano chiaro. Like a star, l’ultimo show del conduttore, si è fermato attorno al 3% di share. La distanza con Affari tuoi, che su Rai 1 continua a volare oltre il 25%, è abissale. L’operazione rilancio finora non ha prodotto i risultati attesi. Lo stesso Amadeus non sembra ottimista sul prossimo esperimento: "Con The Cage vado in onda dalle 20:30 alle 21:30, in access prime time. Sono contro tutti. Sono ormai fisso al 3% e non voglio fare di più. Quanto devo fare secondo la rete? È meglio se non chiedo. Ho paura della risposta. Tanto alla fine farò sempre il 3%. Il 6%? Non è possibile".

Il sostegno di Giovanna Civitillo ad Amadeus

La foto pubblicata da Giovanna va forse interpretata in questo contesto di crisi. Un gesto semplice, che vuole semplicemente dimostrare come la moglie del conduttore sarà sempre al suo fianco a prescindere da tutto. Oggi Amadeus si trova in un punto di svolta. Il sostegno di Giovanna è visibile, il riscontro del pubblico meno. Resta da capire come si muoverà nelle prossime settimane. Di certo, l’effetto novità legato al passaggio al Nove è finito. Ora servono contenuti solidi e idee forti, e forse un pizzico di fortuna che fino ad ora è mancata.

