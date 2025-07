Lazza 'punge' Amadeus, frecciata social dopo il concerto a San Siro: cosa è successo Il conduttore del Nove si concede una serata di musica a San Siro con la moglie. Lazza lo prende in giro per la sconfitta dell’Inter, ma il siparietto si chiude con uno scambio affettuoso.

Amadeus è ancora alle prese con il suo futuro (incerto) in televisione. Tra voci che lo segnalano in procinto di trasferirsi a Mediaset o di tornare in Rai, e altre che invece assicurano la sua permanenza sul Nove, l’ex conduttore del Festival, per il momento, sfoglia la margherita e resta in onda alla guida di The Cage, il game show quotidiano co-condotto con Giulia Salemi che purtroppo non sta rispettando le attese in tema d’ascolti.

Nel frattempo, Amadeus si sta anche godendo qualche attimo di relax con la famiglia. Nei giorni scorsi ha vissuto un viaggio padre-figlio a Londra insieme al giovane José, mentre ieri sera è stato ospite speciale del concerto di Lazza a San Siro. Il cantante milanese è stato lanciato proprio da Amadeus a Sanremo nel 2023, con la canzone Cenere, che si piazzò al secondo posto alle spalle di Due vite di Marco Mengoni. Proprio quell’edizione della kermesse musicale ha rappresentato un punto di svolta nella carriera del rapper, che grazie a quella vetrina nazional-popolare è riuscito a farsi conoscere da un pubblico più ampio rispetto a quello che già lo seguiva. Oggi Lazza è uno degli artisti più seguiti e popolari d’Italia, come confermano le due date a San Siro – il 9 e 10 luglio – che sono state un successo strepitoso.

Amadeus con Giovanna al concerto di Lazza: il botta e risposta social con il rapper

Tra il pubblico c’era anche Amadeus, che ha seguito l’evento insieme alla moglie Giovanna Civitillo, anch’essa impegnata a vivere un periodo di incertezza lavorativa dopo la decisione della Rai di non confermarla nel cast fisso di È sempre mezzogiorno. La coppia, dunque, si è ritagliata una serata di spensieratezza, e Amadeus ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti del concerto, dedicando alla moglie su Instagram alcuni brani romantici di Lazza, come ad esempio Buio davanti.

Il post sui social del conduttore del Nove ha fatto il pieno di like e commenti, tra cui è saltato all’occhio anche quello di Lazza: "Almeno stavolta non hai visto volare 5 pere", gli ha scritto il rapper, riferendosi alla sconfitta dell’Inter (squadra di cui Amadeus è tifosissimo) nella finale di Champions League giocata contro il Paris Saint-Germain e persa 5 a 0 dai nerazzurri. Una presa in giro goliardica, conclusa però con parole d’affetto rivolte al conduttore: "Ti voglio bene, amico mio". "Anch’io ti voglio bene, amico rossonero", ha risposto Amadeus. A testimonianza del fatto che il loro legame – fede calcistica a parte – è davvero molto solido.

