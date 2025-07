Amadeus non ci sta, la frecciata alla Rai dopo il 'taglio' di Giovanna Civitillo: "Ipocrisia" Il conduttore rompe il silenzio dopo l’esclusione di Giovanna Civitillo da È sempre Mezzogiorno: il messaggio Instagram sembra un affondo indiretto alla Rai

Non si spengono le polemiche dopo l’addio di Giovanna Civitillo a È sempre Mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici su Rai 1. Se la Rai ha liquidato la decisione di rimpiazzare la showgirl parlando di "normali cambiamenti", Amadeus ha scelto di replicare a modo suo, senza menzionare direttamente l’accaduto, ma lasciando intendere molto sulla scelta della tv di Stato di fare a meno di sua moglie.

Il post di Amadeus: un messaggio che dice più di mille parole

Dopo giorni di silenzio, Amadeus ha pubblicato una storia su Instagram che molti hanno letto come una chiara risposta all’esclusione della moglie, Giovanna Civitillo, dallo show del mezzogiorno. Nello scatto, il conduttore del Nove si trova in ascensore, apparentemente in un momento qualunque della sua giornata. Ma ad accompagnare la foto c’è la canzone Io di Marracash, in particolare il verso:

«L’ipocrisia è l’invenzione del secolo. Svendi la tua verità per la loro bugia. Non credo che il mondo torni più quello di prima».

Amadeus è un uomo esperto di comunicazione e sceglie sempre con cura le parole da usare. E quelle riportate nella sua storia Instagram sembrano proprio una frecciata velata alla Rai, i cui vertici hanno deciso di ‘tagliare’ sua moglie da È sempre Mezzogiorno, il programma che negli ultimi due anni l’aveva vista come ospite fissa. Più difficile, invece, pensare che l’allusione velenosa sia rivolta ad Antonella Clerici, conduttrice dello show. I due sono da sempre legati da un ottimo rapporto ed è improbabile che la decisione di congedare la Civitillo sia partita proprio da lei.

Un gesto che alimenta le polemiche

Il gesto social di Amadeus arriva a distanza di giorni dalle indiscrezioni lanciate da Dagospia, secondo cui l’uscita di scena di Civitillo sarebbe una "punizione trasversale" legata al passaggio del conduttore al Nove. Un’interpretazione che Sonia Bruganelli ha rafforzato con una frase criptica apparsa sui suoi canali:

«Davvero non è evidente chi ci sia dietro?», ha scritto, lasciando intuire che dietro la decisione ci siano motivazioni più profonde.

Anche se nessuno ha fatto nomi né confermato ufficialmente ‘vendette’, il clima tra la Rai e Amadeus torna a farsi teso. E a questo punto appare difficile immaginare un ritorno del conduttore sugli schermi della tv pubblica, ipotesi tornata d’attualità nei giorni scorsi. Secondo alcune fonti, infatti, Fiorello si starebbe adoperando per fare da pontiere tra l’amico conduttore e i vertici di Viale Mazzini, con l’obiettivo di ricucire i rapporti dopo il clamoroso divorzio dello scorso anno. Un’ipotesi che, dopo la decisione della Rai di scaricare Giovanna Civitillo, sembra destinata a sfumare definitivamente.

