Ascolti tv ieri (8 giugno): Amadeus si 'gode' la finale di Sinner, Rai 2 si prende la prima serata The Cage debutta al 5,7% di share grazie al boom del tennis con il Roland Garros su Nove (27,4%), La Notte nel Cuore meglio di Màkari: tutti i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si chiude tra repliche, novità e (soprattutto) sport. Ieri domenica 8 giugno 2025, infatti, su Rai 1 Màkari 3 ha sfidato in prima serata La Notte nel Cuore su Canale 5, mentre su Rai 2 è andata in scena la finale di UEFA Nations League tra Portogallo e Spagna. Nel pomeriggio, come prevedibile, vero e proprio boom su Nove per la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che trascinato il debutto del nuovo game show di Amadeus The Cage. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Màkari 3, La Notte nel Cuore e la Nations League

La prima serata di Rai 1 di ieri domenica 8 giugno 2025 – come anticipato – ha lasciato spazio alle repliche di Màkari 3. La seconda puntata della terza stagione della fiction con Claudio Gioè è calata al 10,3%% di share, fermandosi a 1 milione e 574mila spettatori. Su Canale 5, invece, continua la nuova serie La Notte nel Cuore. La terza puntata della dizi turca in onda ieri ha fatto segnare il 13,8% di share, radunando 1 milione e 941mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset

Su Rai 2 è andata in scena la finale UEFA Nations League – Portogallo-Spagna. La vittoria ai rigori dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo ha appassionato 2 milioni e 322mila spettatori, pari al 14,8% di share. Su Italia 1, invece, Enrico Papi è tornato al timone di Sarabanda Celebrity. Il terzo appuntamento del nuovo speciale spin-off ha raccolto 863mila spettatori, calando al 6,2% di share.

Su Rai 3 Report ha toccato un ascolto medio di 1 milione e 731mila spettatori. Senza più la concorrenza del grande ex Fabio Fazio, infatti, Sigfrido Ranucci continua a volare e ieri ha raggiunto il 10,4% di share. Giuseppe Brindisi ha invece conquistato 832mila spettatori alla conduzione di Zona Bianca, confermandosi al 6,5% di share.

Su La7 il film il giurato ha ottenuto il 2,1% di share con 322mila spettatori, mentre su Tv8 il The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha totalizzato 307mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine è andato in onda Little Big Italy, che ha collezionato 348mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Ascolti: i numeri di ieri: il boom di Nove per Sinner aiuta Amadeus

La lunghissima e intensissima finale del Roland Garros – Sinner-Alcaraz è stata un vero e proprio boom per Nove, che ha toccato il 27,4% di share (3 milioni e 612mila spettatori) e addirittura il 38% (più di 5 milioni di spettatori) con il simulcast di Eurosport. La sconfitta di Jannik Sinner è stata un ottimo traino per Amadeus che, dopo le recenti delusioni in prima serata, nell’access prime time ha debuttato al timone di The Cage – Prendi e Scappa. La prima puntata ha esordito al 5,7% di share e più di 1 milioni di spettatori.

