Alfredino Rampi, chi sono i genitori Franca e Ferdinando: cosa fanno oggi e la tragedia dell'altro figlio La coppia, dopo la tremenda morte del figlio, fondò un'associazione a suo nome che portò poi alla nascita della Protezione civile.

Fonte: RaiPlay

Era giugno del 1981 quando Alfredo Rampi, per tutti Alfredino, perse la vita in un pozzo artesiano di Vermicino (Frascati), a 60 metri di profondità. Il bambino, 6 anni, cadde lì dentro il 10 del mese e rimase imprigionato per 3 lunghi giorni, mentre l’Italia intera stava col fiato sospeso in attesa del suo salvataggio. Il 13 giugno, dopo innumerevoli tentativi di tirarlo fuori dal pozzo, il piccolo morì, lasciando tutti scioccati. Questa sera, nel giorno del 44esimo anniversario della tragedia, Rai 2 manda in onda ‘La Tv nel Pozzo‘, documentario di Andrea Porporati – prodotto da Rai Documentari e KON-Tiki Film in collaborazione con Rai Teche.

La voce narrante di Fabrizio Gifuni racconta ciò che i media costruirono attorno all’evento: una favola a lieto fine mancato, la cronaca che si trasformò in spettacolo, attraverso immagini di repertorio e testimonianze di giornalisti, ex soccorritori, psicologi, testimoni e artisti. E poi, tra i protagonisti di questo dolore ci sono i genitori di Alfredino, Franca Bizzarri e Ferdinando Rampi, e Riccardo il fratello minore della vittima, morto a Roma a 36 anni per un infarto, il 20 maggio del 2015.

Franca Bizzarri e Ferdinando Rampi, chi sono e cosa fanno ora i genitori del piccolo Alfredino

Franca Bizzarri e Ferdinando Rampi sono la mamma e il papà di Alfredino, il bambino di 6 anni che perse la vita a Vermicino nel giugno del 1981, dopo essere caduto in un pozzo artesiano rimasto aperto. Sulla vita privata della coppia non si è mai saputo molto, ma sappiamo che erano genitori anche di Riccardo, 4 anni più piccolo del fratello, venuto a mancare nel 2015 a causa di un infarto.

Dopo la tragica morte di Alfredino, Franca Bizzarri e Ferdinando Rampi decisero di fondare un’associazione a nome del loro bambino, per sensibilizzare popolazione e istituzioni sull’importanza della sicurezza, della prevenzione e del soccorso. La onlus fu di fatto la prima pietra per la nascita della Protezione civile, organo che ufficialmente è in essere dal 1990.

