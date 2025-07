Pino Daniele rivive su Netflix: la voce di Napoli raccontata in un documentario intimista Presentato in anteprima al Festival di Berlino, ‘Pino’ lascia spazio alla musica e alle immagini del cantautore che ha cambiato per sempre la musica partenopea

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Pino Daniele torna a vivere su Netflix. A partire dal 14 luglio, infatti, Pino sbarca sulla piattaforma colosso dello streaming. Presentato in anteprima al Festival di Berlino, il documentario dedicato al cantautore napoletano firmato da Francesco Lettieri è un diario intimo ed emozionante che lascia spazio alla sua musica e alle immagini, in grado di raccontare Pino Daniele solo attraverso Pino Daniele. Scopriamo tutti i dettagli.

Pino su Netflix: il documentario dedicato a Pino Daniele

Sono passati 10 anni dalla morte di Pino Daniele e dalla scomparsa di uno dei più importanti cantautori della scena napoletana e italiana. A settant’anni dalla sua nascita, Pino è il grande tributo firmato da Francesco Lettieri, che ha deciso di raccontare il cantante solo attraverso la sua musica e la sua voce, in un racconto intimo e senza fronzoli. Nessuna accelerazione sul pedale della nostalgia, nessuna voce narrante e niente orpelli narrativi: Pino lascia spazio alle canzoni, ai concerti, a video e immagini inedite, a tanti piccoli frammenti che compongono un grande concerto visivo in grado di raccontare Pino Daniele attraverso Pino stesso. Lettieri (registra di Ultras, ma anche dei videoclip di Liberato e alcuni video musicali di Noyz Narcos e Calcutta) ha deciso di omaggiare la ‘sua’ Napoli con la voce simbolo della città, quella che unì il blues e il jazz al dialetto e a influenze rock con una sensibilità unica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel corso del film – prodotto da Gaia Gorrini con la famiglia Daniele – si può vedere Pino sul palco insieme ad alcuni dei più grandi della musica degli Ottanta e Novanta come James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Eric Clapton, oltre a icone come Vasco Rossi, Loredana Bertè, Chick Corea, Fiorello, Massimo Troisi e persino Maradona. Ed è proprio la musica a salire in cattedra, a essere la protagonista della storia del cantautore partenopeo: in una sorta di diario intimo, infatti, per contrasto sono anche i silenzi e le immagini a raccontare Pino Daniele dai vicoli della Napoli dai "mille culure" ai palchi di tutta Italia.

Rockstar, icona pop, ma anche amico, marito, fratello e padre; il lato più privato di Pino è raccontato da Alessandro Daniele e dalla ex moglie Dorina Giangrande, mentre vengono "esclusi" l’ex moglie Fabiola Sciabbarrasi e i tre figli avuti insieme, così come l’ultima compagna Amanda Bonini. Oltre alle interviste e alle voci di chi lo ha accompagnato, vengono riproposti i videoclip dei grandi successi di Pino in chiave moderna, ambientati nella Napoli di oggi, a dimostrazione di quanto la sua musica abbia cambiato e sia ancora in grado di cambiare la città.

Dove vedere Pino in streaming (dal 14 luglio 2025)

Pino è disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) a partire da lunedì 14 luglio 2025.

Potrebbe interessarti anche