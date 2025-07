Partita del Cuore 2025, cantanti vs politici: chi scende in campo e cosa vedremo stasera In diretta da L'Aquila, Eleonora Daniele conduce la 34esima edizione della partita di beneficenza: appuntamento su Rai 1 stasera 15 luglio 2025.

Torna anche quest’anno la Partita del Cuore, che questa sera, martedì 15 luglio, accenderà i riflettori dello stadio "Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia" all’Aquila. L’evento, diventato un appuntamento fisso dell’estate televisiva, promette ancora una volta di mescolare spettacolo e beneficenza, tra ospiti sul palco e sfide in campo.

Partita del Cuore 2025, la rivincita è arrivata: le anticipazioni

Quella di quest’anno sarà la 34esima edizione, e la formula non cambia: da una parte la Nazionale Cantanti, dall’altra la Nazionale Politici. A separarle, una rivalità ormai consolidata e un mix di sano agonismo e leggerezza che ha sempre caratterizzato l’evento. Sul campo ci saranno volti noti del mondo della politica e della musica italiana, pronti a darsi battaglia sotto gli occhi di un pubblico che, ogni anno, risponde con entusiasmo. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, potrà contare su artisti come Rocco Hunt, Il Tre, Paolo Vallesi, Dolcenera, Maninni, Bugo, Drillionaire e Pierpaolo Pretelli. In panchina, nel ruolo di allenatore, ci sarà Al Bano. Sul fronte avversario, a guidare la Nazionale Politici ci penserà Pier Ferdinando Casini, affiancato da Giuseppe Conte, Elly Schlein, Lorenzo Fontana, Matteo Renzi, Giancarlo Giorgetti, Maurizio Gasparri, Francesco Boccia e altri esponenti istituzionali.

I conduttori, tanti ospiti e come donare

La serata, trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 21.30 (e in simulcast su Radio 2), sarà condotta da Eleonora Daniele. Insieme a lei, Gabriele Cirilli, Laura Barth, Alessandra Tripoli e Ubaldo Pantani, mentre la telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani con il supporto di Rai Sport. Tra un tempo e l’altro, spazio anche alla musica: saliranno sul palco Gabry Ponte, Sal Da Vinci, Orietta Berti, Arisa, Riccardo Fogli, Fabio Rovazzi e Gaetano Curreri con gli Stadio. Previsto anche un omaggio speciale alla carriera di Mogol, con la direzione del Maestro Diego Basso e un coro di 100 ragazzi. L’Inno Nazionale sarà eseguito dalla Banda della Guardia di Finanza. Il vero obiettivo della serata resta però la raccolta fondi per il "Progetto Accoglienza", promosso dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana: un aiuto concreto alle famiglie dei bambini ricoverati. È possibile donare al numero solidale 45585, attivo fino al 22 luglio.

Come partecipare

Per chi volesse assistere dal vivo, ci sono ancora biglietti disponibili: 5 euro per la Curva Sud, 10 euro per la Tribuna Ovest, acquistabili su Vivaticket. La Partita del Cuore sarà visibile anche in streaming su RaiNews.it, che proporrà contenuti extra, backstage e interazioni social. Sport, musica, intrattenimento, ma soprattutto solidarietà. Anche quest’anno la Partita del Cuore promette di essere molto più di un semplice evento televisivo.

