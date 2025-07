Italia-Inghilterra, il messaggio (beffa) di Re Carlo e William dopo la sconfitta delle Azzurre in semifinale Il sovrano inglese e suo figlio si sono complimentati con la squadra delle Leonesse, dopo la vittoria per 2-1 contro la nostra nazionale. E la Rai 'gongola' per gli ascolti.

La Nazionale femminile di calcio è uscita sconfitta, ieri sera, dopo una semifinale al cardiopalma contro le rivali inglesi. E come da rito, visto anche il trionfo (insperato) delle Leonesse, il sovrano britannico Carlo ha deciso di intervenire in prima persona via social, complimentandosi con le calciatrici all’interno di un lungo messaggio. Lo stesso hanno fatto William e Kate, sempre tramite Instagram. E pare che l’erede al trono sia già pronto a volare in Svizzera, per tifare Inghilterra nel corso dell’imminente finale degli Europei femminili. Mentre a noi, o meglio alla Rai, non resta che la soddisfazione di ascolti da record sul primo canale. Ecco di seguito tutti i particolari.

Italia-Inghilterra, i complimenti di Re Carlo e William

Al passo con i tempi, Re Carlo e la consorte Camilla si sono complimentati con l’Inghilterra tramite un comunicato social. Una prassi ormai consolidata, questa, che testimonia la volontà della Royal Family di far sentire vicina e viva la propria presenza. Sia nei momenti di exploit sportivo, che nelle fasi di maggiore difficoltà. In questo caso, dopo la vittoria per 2 a 1 sulle azzurre, il sovrano e la Regina non hanno potuto fare altro che esprimere orgoglio, senza però rivolgere almeno i complimenti alle ragazze della nostra Nazionale, beffate sul gong dopo una partita giocata benissimo:

"Mia moglie ed io", hanno esordito su Instagram, "insieme a tutta la nostra famiglia, vi porgiamo, orgogliose Leonesse, le nostre più sentite congratulazioni per aver raggiunto la finale del torneo U.E.F.A. EURO. Il vostro percorso fino a questo punto è stato davvero straordinario, e ha messo in luce la vostra abilità, determinazione (e sangue freddo!) per cui la vostra squadra è giustamente celebrata. Conoscendo lo spirito combattivo delle Leonesse, sospetto che ci attenda un’altra entusiasmante partita domenica".

E ancora: "I vostri successi continuano a ispirare innumerevoli ragazze e donne in tutto il Paese, dimostrando ancora una volta che con dedizione e lavoro di squadra, tutto è possibile. Buona fortuna, Inghilterra. Che possiate ruggire verso la vittoria ancora una volta". Molto più breve e conciso, invece, è stato il messaggio condiviso da William e Kate nelle loro storie Instagram: "Brillante prestazione, Leonesse! A una partita dalla gloria!".

La ‘spedizione’ di William in Svizzera per la finale

Resta però il fatto che sarà William, erede al trono designato, ad andare ad assistere alla finale che l’Inghilterra giocherà domenica contro Spagna o Germania. In terra d’Albione danno infatti per certa, anzi imminente, la partenza del figlio di Diana e Carlo. William dovrebbe essere presente sia in qualità di tifoso che nel suo ruolo di patrono della Football Association (FA), e sarà per lui la seconda apparizione in questo torneo (dopo la partita vinta dalle Leonesse contro l’Olanda per 4 a 0).

Si spera, ovviamente, che l’esito stavolta sia più felice di quanto accadde l’anno scorso, in occasione della finale dell’Europeo maschile. In quel caso l’Inghilterra perse per 2 a 1 contro la Spagna, davanti agli occhi sconsolati di William e del figlio George. Ora le dita restano incrociate per una rivalsa in salsa femminile. E i presupposti per fare felice il Principe, vista l’ultima prestazione delle Leonesse, ci sono davvero tutti.

