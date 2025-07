Garlasco, chi ha ucciso Chiara Poggi: tutti i misteri del delitto raccontati sulle piattaforme in streaming: ecco dove Il delitto di Garlasco è tornato sotto i riflettori negli ultimi mesi, ma cos'è davvero accaduto a Chiara Poggi? Ecco tutti i documentari per scoprirlo

Il caso di Chiara Poggi è uno degli omicidi più noti e controversi della cronaca nera italiana, che ancora oggi, a distanza di quasi 20 anni dall’accaduto, continua ad essere oggetto di discussione in TV. Questo perché, dopo anni di indagini, un campione di DNA trovato sotto le unghie di Poggi ha ritirato in ballo una figura già citata in passato: quella di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello minore di Chiara. Una novità che ha riacceso riflettori e attenzione sul caso di omicidio, sul quale molti vogliono saperne di più o ricordare i dettagli partendo dall’inizio. In questo caso, vari sono i documentari e gli approfondimenti che la TV ci ha offerto e che è ancora possibile consultare anche in streaming.

I documentari sul delitto di Chiara Poggi: quali sono e dove vederli

Partiamo con Il delitto di Garlasco – Tutta la verità: un documentario della durata di 1h 30m che affronta, punto per punto, il caso di omicidio, partendo dal ritrovamento del corpo della vittima. Il colpevole è il suo fidanzato Alberto Stasi? È lui, d’altronde, il primo e unico indiziato, è lui ad aver trovato il corpo esanime della fidanzata. Da lì partono le indagini raccontate nel dettaglio nel documentario, attraverso esperti, poliziotti e testimoni. Il documentario è disponibile in streaming su Discovery+ (previo abbonamento).

Anche Rai si è occupata del caso Poggi in vari modi, tra i quali spicca il terzo episodio della seconda stagione di Delitti in famiglia, intitolata proprio Il caso Poggi. Anche in questo caso, in più di un’ora e mezza, parenti (come il cugino), ed esperti del settore (come Roberta Bruzzone), analizzano il delitto di Garlasco, ricordando Chiara attraverso l’utilizzo di filmati privati della famiglia. L’episodio è disponibile in streaming su Raiplay, nella sezione dedicata al programma citato.

Molti altri volti noti hanno affrontato il caso di Chiara Poggi, approfondendone dinamiche e rivelazioni. È il caso di Pino Rinaldi, che ne ha parlato in Detectives – Casi risolti e irrisolti, podcast disponibile su RaiPlay Sound, che affronta le novità degli ultimi mesi in particolare, spiegando al pubblico perché le indagini sono state riaperte.

Le verità scioccanti di Fabrizio Corona sul caso Poggi

Ad occuparsi del delitto di Garlasco è stato, infine, anche Fabrizio Corona nel suo ormai celeberrimo Falsissimo. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che "Tutto quello che avete sentito sull’inchiesta di Garlasco è un’operazione di comunicazione costruita ad arte", spiegando inoltre che "a casa di Chiara Poggi la mattina dell’omicidio c’erano quattro persone". Pur non facendo i nomi di queste quattro persone, Corona, nella sua teoria, fa sapere che Alberto Stasi sarebbe stato incastrato da altri. Gli episodi di Falsissimo che si occupano del caso sono due e sono entrambi disponibili su Youtube.

