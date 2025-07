Buon compleanno, Renato: i migliori film di Pozzetto da riscoprire in streaming Fondamento della comicità italiana, il cabarettista lombardo compie oggi 85 anni: ecco alcuni suoi film che dovete vedere e dove trovarli in streaming

Un monumento della comicità italiana, tra i fondatori del cabarettismo lombardo, spesso in coppia con Cochi Ponzoni: compie oggi 85 anni Renato Pozzetto. Il suo umorismo, caratterizzato da una vena surreale, lo ha reso uno degli esponenti di spicco del cinema comico italiano. Per celebrare il suo compleanno, vogliamo suggerirvi alcuni dei suoi film storici, da vedere o riscoprire se lo aveste già fatto, e dove reperirli in streaming.

I migliori film di Renato Pozzetto in streaming

Il ragazzo di campagna (1984)

Artemio (Pozzetto) è un giovane campagnolo lombardo. Stufo della monotonia del suo paese, decide di scendere a Milano per vivere qualche eccitante avventura nella grande città. Goffo e sprovveduto, però, finirà solamente per ritrovarsi in situazioni comiche e per farsi ripetutamente truffare. Trovate la pellicola all’interno dei cataloghi di TIM Vision e Prime Video.

Le comiche (1990)

Due comici, Paolo e Renato (Paolo Villaggio e Renato Pozzetto), escono dallo schermo di un cinema inseguiti da una locomotiva e finiscono invischiati in tragicomiche avventure quotidiane. Assunti come imbianchini, come restauratori di una chiesa, come benzinai o persino piazzisti di una macchina lavapavimenti, ne combineranno una più del diavolo. Il film è disponibile nel catalogo di Prime Video.

Un povero ricco (1983)

Eugenio (Pozzetto), ricco industriale con l’ossessione per la povertà, su suggerimento del proprio psicanalista prova a vivere il proprio timore in prima persona. Si trasforma quindi in povero e si fa assumere in una delle sue aziende in cui viene trattato non proprio con i guanti… Avrà anche il modo di affezionarsi a una vicina di casa, Marta, che non ha una vita facile. La pellicola è reperibile nel catalogo di Prime Video oppure a noleggio o in acquisto su YouTube, Apple TV e Google Play Film.

Culo e camicia (1981)

In questo film a episodi, Renato Pozzetto è Renato, omosessuale che da 10 anni convive con Alberto Maria (Leopoldo Mastelloni). Il primo fa la "casalinga", il secondo è negoziante di articoli di lusso. Un giorno, però, Renato ha un incidente in cui conosce l’avvenente Ella (Maria Rosaria Omaggio), di cui finirà per innamorarsi mettendo in dubbio tutto ciò in cui credeva. La pellicola è disponibile a noleggio o in acquisto su YouTube, Google Play Film e Rakuten TV.

Nessuno è perfetto (1981)

Il vedovo Guerrino Castiglioni (Pozzetto) incontra e sposa Chantal (Ornella Muti), una giovane fotomodella. L’uomo scopre, però, che la splendida ragazza è stata un tempo paracadutista nell’esercito tedesco e che ha cambiato sesso. Nasce così tutta una serie di attacchi provocati dalla suocera e dagli amici pettegoli di Guerrino, che mettono in crisi il matrimonio. Il film è reperibile in acquisto o a noleggio su YouTube e Google Play Film.

