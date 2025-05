Alessia Fabiani, cosa fa oggi l'ex letterina: il divorzio difficile, la vita in teatro e l'Isola dei famosi Dopo anni lontana dalla Tv, la showgirl e attrice torna nel reality dei naufraghi: ecco cosa ha fatto nel frattempo.

Questa sera, mercoledì 7 maggio 2025, Alessia Fabiani debutterà come concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025. L’ex letterina di Passaparola si tufferà dall’iconico elicottero nelle acque delle Honduras e sarà una dei 19 naufraghi del reality. Una bella notizia per tutti quei fan che non la vedono in Tv da tempo. La showgirl, infatti, manca dal piccolo schermo da parecchi anni: nota al grande pubblico per il ruolo di letterina accanto a Gerry Scotti alla fine degli Anni 90′, ha poi partecipato a diversi programmi, fino a decidere di abbandonare la televisione per dedicarsi al teatro. La sua vita privata, invece, è stata piuttosto travagliata, specie dopo il turbolento divorzio dal marito Fabrizio Cherubini, padre dei suoi due gemelli Kim e Keira, nati nel 2012.

Che fine ha fatto e cosa fa oggi Alessia Fabiani: il teatro e il divorzio difficile

Alessia Fabiani ha debuttato nel mondo della Tv da giovanissima ma la grande notorietà l’ha raggiunta al fianco di Gerry Scotti facendo la letterina di Passaparola, ruolo che ha ricoperto per ben sei anni di fila. In seguito sono state tante le trasmissioni televisive di successo a cui ha preso parte, come La Sai l’Ultima?, Uomini e Donne, Lucignolo e anche il reality show La Fattoria, e ha anche recitato una parte nel film Loro di Paolo Sorrentino. Con il tempo, però, l’amore per la recitazione pare aver preso il sopravvento e la showgirl, intorno al 2007 decise di allontanarsi definitivamente dal piccolo schermo per dedicarsi al teatro.

Importantissimo nella sua vita anche il ruolo di madre: nel 2012, infatti sono nati i due gemelli avuto con l’ex marito Fabrizio Cherubini, da cui ha poi divorziato nel 2017. La rottura non è stata facile, e un anno prima di separarsi Fabiani sporse anche denuncia per maltrattamenti, vicenda che si è chiusa nel 2024 con l’assoluzione di Cherubini: "Mi è dispiaciuto perché io ho detto solo la mia verità. Mi è dispiaciuto che si sia messo in dubbio che io abbia raccontato delle cose vere o che non abbiano avuto questa gravità", aveva commentato Alessia Fabiani dopo la sentenza durante un’intervista a La Volta Buona.

Dal 7 maggio 2025, infine, ritroveremo l’ex letterina a L’Isola dei Famosi, nonostante tempo fa sembrava esser certa non avrebbe mai accettato di rifare un reality dopo La Fattoria: "Mi hanno fatto tante proposte in questi anni, mi hanno proposto l’Isola e il Grande Fratello. Ho rifiutato e mi dispiace perché potrebbe sembrare un atteggiamento snob, ma non è così, semplicemente è un’esigenza personale", aveva confessato a Radio Cusano Campus.

