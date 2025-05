Simona Ventura, l’Isola dei famosi sarà una beffa: la ‘vendetta’ della Rai (e i dubbi di Mediaset) La Rai ha deciso di tagliare il compenso della conduttrice che si appresta a diventare opinionista del reality in onda il prossimo mercoledì 7 maggio 2025.

Certi "ritorni" a volte non danno i frutti sperati. È così per Simona Ventura che, dopo l’annuncio del ruolo di opinionista a L’Isola dei famosi, si è vista tagliare parte dei compensi previsti nei suoi contratti con la Rai. La notizia è stata diffusa da Adnkronos: per tornare a un programma che aveva già condotto in passato ma questa volta sotto altre vesti Super Simo ha rinunciato a L’Ignoto. L’adventure game sarebbe andato in onda il prossimo autunno.

La Rai taglia il compenso di Simona Ventura

Dal contratto di Simona Ventura con la Tv di Stato era previsto un suo impegno con il prime time di Rai 2 e quindi con il nuovo programma L’Ignoto. Tuttavia a causa de L’Isola dei famosi la conduttrice ha dovuto dire di no. La Rai aspettava di mandare in onda dopo l’estate il suo nuovo adventure game ma per ora non sarà così, o almeno non sarà diretto da Ventura. Quest’ultima già conduce Citofonare Rai2 sulla stessa rete che va in onda la domenica. Proprio per questo un’altra condizione dell’azienda di viale Mazzini è quella che L’Isola non venisse trasmessa di lunedì perché altrimenti sarebbe stata troppo vicina proprio a Citofonare Rai2. Inoltre la conduttrice aveva già ottenuto una deroga per poter prendere parte al Tavolo di Che Tempo Che Fa in questa e durante la prossima stagione televisiva.

Simona Ventura e il futuro incerto a Mediaset

Molti hanno pensato che il ritorno di Simona Ventura a L’Isola dei famosi, dopo vari anni di conduzione dello stesso reality dei naufraghi sulla Rai, fosse dovuto a una riapertura dei rapporti con Mediaset. Tuttavia, a parte il ruolo di opinionista accanto alla conduttrice Veronica Gentili, ex Iena, il futuro è molto incerto. Davide Maggio ha risposto ai suoi follower su Instagram alla domanda se a Ventura sarà affidato un altro programma Mediaset dopo L’Isola, l’esperto ha risposto: "Lo davo per scontato qualche settimana fa.. Ora non più". Quindi il suo futuro televisivo nell’azienda di Berlusconi è in dubbio. Forse ci si aspetta anche di vedere l’impatto che avrà la trasmissione in diretta dall’Honduras per decidere il da farsi. L’Isola dei famosi inizierà mercoledì 7 maggio con una data di chiusura prevista per il 16 luglio o almeno è quello che si pensa. Visto che anche qui Davide Maggio è apparso dubbioso, si dovrà vedere come andrà per Veronica Gentili, e il suo cast di naufraghi inclusa anche l’opinionista, per capire la vera data della finale.

