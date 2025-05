Isola dei famosi, è già veleno tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani: “Follia pura”, la lite clamorosa La nuova edizione del reality di Canale 5 è ufficialmente iniziata e, di conseguenza, anche i primi scontri tra in naufraghi: ecco cosa è accaduto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ieri sera, mercoledì 8 maggio 2025, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei famosi, con il grande debutto di Veronica Gentili alle redini accompagnata da Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato. Dopo le presentazioni dei naufraghi e i consueti tuffi dall’elicottero, la gara è entrata subito nel vivo e durante le nomination è scoppiata una forte lite tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani: ecco nel dettaglio cosa è successo.

L’isola dei famosi, lite tra Mosetti e Fabiani: cosa è successo

Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, attuali concorrenti dell’Isola dei famosi, si conoscevano già prima di prendere parte al reality e, da quanto emerso ieri sera, poco prima di sbarcare in Honduras la Fabiani avrebbe anche chiesto ad Antonella aiuto e supporto durante l’esperienza. Al momento di decidere chi salvare, però, Alessia ha sorprendentemente scelto Cristina Plevani, lasciando l’amica Antonella a rischio eliminazione. Infastidita da questo gesto, la Mosetti si è vendicata poco dopo nominando proprio la Fabiani.

"Ci sono rimasta male. A quanto pare lei ha voglia di vincere a tutti i costi. Ovviamente non me ne frega niente, neanche discuterò, farò la mia isola serenamente perché sono una signora", ha affermato Antonella durante la nomination, per poi rivolgersi direttamente ad Alessia affermando: "Capisco che vuoi tornare in auge, però non usare noi, con tutti i favori che ti facciamo. Nominaci, chi se ne frega. Mantieni quello che ci eravamo dette? Eh, a voglia. La convinzione è l’ultima a morire".

Scontro tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani: "Tu sei pazza, non stai bene"

"Mi sembra presto per iniziare così, ma io pensavo di essere d’aiuto a una persona, me l’aveva fatto capire in questo mese antecedente all’Isola. Ma arrivo qui e quando è il momento di nominare una persona che vuoi salvare mi aspetto che tu mi salvi. Invece questo non è successo", ha continuato Antonella Mosetti palesemente arrabbiata con Alessia Fabiani. Immediata la risposta della collega: "Da quando siamo arrivate tu neanche mi hai più guardato. Non hai mai dormito con me. Antonella mi hai fatto un voltafaccia nominandomi, io non ti ho nominata. Ho salvato Cristina Plevani perché in questi giorni si è comportata meglio".

Antonella Mosetti non ha però voluto ascoltare le ragioni di Alessia e ha nuovamente ribadito il suo pensiero. "Il tempo dirà chi sei cara Alessia. Fai passare una cosa ignobile a dire che ho sbagliato io, mi sembra un’assurdità. Poi se ne parlerà. Potevi chiamare lei prima di partire per l’Isola e chiedere a lei favori. Tu comunque sei pazza, non stai bene, capisco che soffri un po’ però non puoi far passare queste cose così. L’avete visto a casa? Follia. Iniziamo bene! Follia pura. Siamo entrati e giustamente c’è la strategia, cosa che io non ho mai fatto né nei reality né nella vita. Forse faceva finta che le stessi simpatica". E se questo è solo l’inizio, indubbiamente ne vedremo delle belle.

