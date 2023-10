Grande Fratello, Anita e Letizia fanno infuriare i fan deridendo l'intimità di Beatrice Anita ottiene il secondo strike per comportamenti tendenti al bullismo, ora molti si chiedono quando la produzione prenderà provvedimenti per questi atteggiamenti

Si sa che Beatrice Luzzi non goda esattamente di ottima fama nella casa del Grande Fratello, anche se a quanto sembra il suo indice di gradimento schizza alle stelle quando si tratta di chiedere al pubblico da casa di esprimere una preferenza. Questo potrebbe dipendere in gran parte dal fatto che l’attrice è al momento la regina indiscussa di questa edizione, poiché l’unica in grado di creare dinamiche coinvolgenti tra tutto il cast. Forse proprio per l’attaccamento del pubblico all’inquilina della casa, forse perché gesti che rimandino ad atti di bullismo non vengono visti giustamente di buon occhio nel programma (soprattutto dopo il caso Bellavia), quello che è successo la scorsa sera ha scatenato un vero e proprio terremoto tra i fan del programma condotto da Alfonso Signorini. Molte fan impegnati a seguire la diretta della casa hanno infatti espresso chiaramente il loro dissenso verso alcuni atteggiamenti assunti nei confronti dell’attrice da parte della più giovane Anita, e in misura minore anche dall’amica Letizia.

Grande Fratello, le allusioni su Beatrice

Alla base dei commenti ci sarebbero i momenti di intimità verificatisi la scorsa sera tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Tra i due già da tempo si è creato un certo feeling, trasformatosi velocemente in un flirt e in qualche bacio fugace. Ora, preoccupati che lei potesse uscire perché in nomination, i due hanno deciso di concedersi un po’ di privacy in camera, entrando in un certo grado di intimità sotto le coperte. La regia ha trasmesso solo pochi secondi, ma alcune inquiline della casa pensano di aver inquadrato bene la situazione. Tutto è cominciato nel momento in cui Beatrice, uscita dalla stanza in cui si trovava con Giuseppe, si è recata in bagno per sciacquarsi la bocca. Anita l’ha guardata senza dar troppo peso al gesto, ma poi lo sguardo malizioso di Letizia le ha fatto accendere un campanello, tanto da scatenarle lo scoppio di una risata, che ha cercato di camuffare correndo fuori dalla stanza, sotto le domande confuse degli altri inquilini, che si chiedevano cosa fosse successo. Successivamente, in cucina, sono iniziate anche delle allusioni piuttosto ineleganti riguardo cosa avesse potuto fare Beatrice da sola in stanza con Giuseppe, alla luce di quanto successo nel bagno. A quel punto Anita, affiancata da Letizia, ha cominciato a spiegare il fatto a Samira dicendo: "Lo sappiamo tutti cosa sta succedendo di là, lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece…", mimando il gesto di sciacquarsi la bocca. Dopo una risata si sente Samira rispondere: "Siete due cretine", anche se con una certa ironia. A quel punto Anita, divertita, risponde: "Vabbe’ dai, l’alito pesante di notte ci sta eh. Non c’è niente di male, si fa per ridere".

La dura risposta del web

L’atteggiamento delle due ragazze, in particolare Anita, non è piaciuto per nulla al pubblico da casa, che ha commentato il gesto delle ragazze con frasi come: "Comunque ci sono modi e modi per fare ironia. Lei passa proprio da bulletta", riferendosi ad Anita, o ancora: "Anita e Letizia alludono che Beatrice sia andata a lavarsi i denti dopo aver fatto lavoretti, e come due dodicenni stanno facendo il giro della casa". Qualcuno parla di supporto femminile scrivendo: "Cioè ci rendiamo conto che qui da parte di Anita manca proprio la solidarietà femminile? Invece di essere contenta per Bea la deride e la prende in giro facendo dei riferimenti volgari". Insomma, oltre al fatto che avere tanto da ridire sulla sessualità altri non sia mai un bene, ci sorprendiamo anche che la sessualità femminile venga così tanto messa alla gogna o trattata come un tabù, come se ci fosse qualcosa di male.

