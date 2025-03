Affari Tuoi, altra ‘tegola’ (pesantissima) sullo show di De Martino. E stavolta nei guai finisce anche Max Giusti Continua la 'caccia alle streghe' di Striscia la Notizia, che ha pronto un nuovo servizio esplosivo sullo show dei pacchi Rai. E a finire nel mirino sarebbero in due.

Striscia non dà tregua al gioco dei pacchi. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino con ascolti record in questa stagione, è da mesi nel mirino del tg satirico con accuse (pesanti) di possibili imbrogli. Striscia ha già sostenuto, infatti, l’esistenza di un meccanismo tutt’altro che aleatorio alla base delle vincite. Tesi ribadita, ancora una volta, nel servizio pronto per giovedì 27 marzo. Dove pare che verranno a galla dettagli sull’ex conduttore di Affari Tuoi Max Giusti. E intanto il Codacons, dopo le indagini di Striscia, prefigura un’ipotesi di truffa aggravata. Ecco i dettagli.

Affari Tuoi, spunta un nuovo caso Striscia

È una ‘caccia alle streghe’ serrata, quella che Striscia la Notizia sta portando avanti in queste settimane. La ‘vittima’, come noto, è lo show dei pacchi Affari Tuoi, che grazie al cambio di conduzione – ora al timone c’è il mattatore De Martino – sta battendo in questa stagione record su record. Peccato, però, che le vincite siano frequenti e alte, in maniera quasi sospetta. Tanto da spingere Striscia a indagare a fondo sulla questione.

I primi dubbi, seri, sono sorti dopo un’intervista di Max Giusti nel podcast Tintoria. In quell’occasione l’ex conduttore di Affari Tuoi si era lasciato scappare un commento sull’esistenza di un budget di puntata, circa 33mila euro, deciso a tavolino dal programma. Un dettaglio che ha contribuito a insospettire ancora di più i ‘segugi’ di Striscia, fino ad arrivare a un primo scandalo. E poi a un secondo, possibile adesso con la pubblicazione del nuovo servizio del tg.

Si parla infatti di un nuovo "caso eclatante", nel servizio in onda giovedì 27 marzo. E al centro torna Max Giusti. "Dopo aver rivelato l’esistenza ad Affari Tuoi di un budget medio da rispettare (33mila euro a puntata)", si legge nel comunicato di Striscia, "dando il via così all’inchiesta di Striscia, Max Giusti pochi giorni fa, durante la conferenza stampa del film Dicono di Te, ha cercato di mitigare la precedente esternazione". Come? Con un’affermazione categorica: "Affari Tuoi sta lì da 23 anni, la Rai è un’azienda dritta e trasparente, io l’ho fatto per cinque anni e non c’è niente che non va in Affari Tuoi".

Striscia la Notizia mette nei guai Max Giusti

Eppure il tg satirico non demorde, dicendo di essere pronto a dimostrare il contrario di quanto affermato da Giusti. Nel nuovo servizio, infatti, Striscia mostra come "anche durante la stagione 2008/2009, condotta proprio da Giusti, per fronteggiare i bassi ascolti e richiamare l’attenzione dei telespettatori fosse stata adottata l’ormai ricorrente strategia anti ‘aleatorietà’, termine utilizzato anche nella puntata di ieri dal ‘Dottore’, l’autore Pasquale Romano e immediatamente esaltato dal conduttore Stefano De Martino".

Tradotto: in periodo poco fortunato, in termini di ascolti, ad Affari Tuoi le vincite sarebbero state ‘truccate’ per qualche puntata. Si parla in particolare di tre vincite da 500mila euro in soli tre mesi di messa in onda, con una media a puntata di quasi 50mila euro. Poi, dal mese successivo (gennaio) tutto sarebbe tornato alla normalità, e il budget prestabilito sarebbe ritornato vicino ai 33mila euro a puntata.

Si tratta di accuse pesantissime, ovviamente, che dovranno trovare piena conferma. Ma intanto il Codacons si è già mosso con un esposto rivolto a Procura, AgCom e Antitrust, prefigurando l’ipotesi di truffa aggravata. E al centro del ciclone sembra essere finito soprattutto il "Dottore" Pasquale Romano, vera mente dietro il successo di Affari Tuoi. Che non a caso, nella puntata del 25 marzo scorso, ha provato a difendersi con affermazioni forti: "La statistica uccide il gioco, qui ci sono sensazioni, questo gioco è aleatorietà". Vedremo nei prossimi giorni come andrà a finire.

