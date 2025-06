Affari Tuoi, Antonio (il 'Presidente') snobba la cugina e De Martino lo sgrida: la vincita tra gioie e dolori Nella puntata del 27 giugno, la partita di Antonio comincia abbastanza male e prosegue anche peggio, ma poi la fortuna lo assiste: cosa è successo nel finale

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno venerdì 27 giugno 2025. A giocare è Antonio, concorrente della regione Puglia detto ‘il Presidente’ ed è uno studente. Vicino a sé ha il pacco numero 5 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la madre Annamaria. De Martino chiede al concorrente "Lei è single per?" e lui risponde "per scelta". Poi la battuta inattesa del conduttore: "Per esempio, si può essere single per legittima difesa!". Scopriamo che Antonio ha solo 21 anni, pur dimostrandone qualcuno in più, e infatti Stefano commenta: "Sono proprio 21 anni portati da Presidente!". Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: le cartellate. Ecco cosa è successo nella puntata del 27 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 27 giugno 2025: cosa è successo

La partita di Antonio e la madre Annamaria comincia con l’apertura dei pacchi da 50mila euro, 1 euro, 200mila euro, 10 euro, Gennarino e 20 euro e la successiva offerta del Dottore, che è 30mila euro. "E’ una bellissima offerta, sono tanti soldi ma il tabellone mi invita a rifiutare" commenta il Presidente, che poi fa tritare l’assegno alla mamma. Con la nuova (e consueta) tripletta, se ne vanno prima i 15mila euro e poi i 200 euro e i 300mila euro. De Martino è incredulo perché poco prima di quest’ultimo pacco aveva ricordato che quel lato del tavolo non porta fortuna: "Io poi non mi sto mai zitto… che ho detto? In quell’angolo del tavolo pacchi rossi…". Antonio la prende bene puntando direttamente ai 100mila euro, l’unica cifra del podio rimasta. La partita non prosegue nel migliore dei modi, perché il Dottore offre 10mila euro per non fare ben 5 tiri. Questa la risposta del concorrente: "Un po’ bassino, sono soldi senz’altro, ma io andrei avanti". Ma De Martino sta dalla sua parte: "Sarò il braccio e tu la mente, ma adesso dobbiamo trovare cinque pacchi blu".

Una volta tritato l’assegno, Antonio elimina i 5mila euro, 0 euro – "Ho una richiesta, vorrei ballare con tutte le first lady" dice il concorrente (tutte le donne pacchiste lo affiancano sulle note di Anema e Core) – e 500 euro, contenuti nel pacco delle gemelle suggerito da mamma Annamaria. Subito dopo perdono i 75mila euro e Antonio commenta: "Questo è pesantuccio", anche perché restano solo 100mila, 30mila, 20mila e 10mila euro rossi, quest’ultima tra l’altro eliminata col tiro successivo. Torna alla carica il Dottore offrendo 15mila euro: "Sono tanti soldi, non voglio sminuire la cifra, anzi! Però questa è un’occasione unica, che mi ha cambiato la vita per sempre, proprio come persona intendo. Perciò rifiuto e vado avanti" dice il Presidente. Altro assegno tritato, e poi si passa a un altro pacco, ma il commento di De Martino preoccupa tutti: "Scintilla troppo, non sto scherzando!". E in effetti nel 13 del Molise ci sono i 100mila euro. "Va bene così" si limita a dire Antonio. Per non fare i tre tiri che lo porterebbero al grande finale, PaSqualo gli offre 5mila euro ma il concorrente non ci sta: "Essendo Presidente, sono una persona molto determinata, ho imparato a credere sempre in me stesso e nelle mie potenzialità. Bella cifra ma vorrei giocarmela".

Una volta usciti i 100 euro, racconta il significato dei tre numeri ancora sul tavolo: "Questa mattina mi manda un messaggio mia cugina dicendomi di tenere fino alla fine il numero 7, l’8 è un numero che mi piace, il 6 invece è la mia data di nascita e quella di mio padre, ma anche il giorno della morte di mio nonno. Gioie e dolori. Comunque mia cugina è quasi mia coetanea, magari mi porta fortuna e quindi apro il 7". Alla fine, decide di chiamare proprio il pacco consigliato dalla parente (De Martino lo sgrida: "Ma se ti ha detto di tenerlo fino alla fine… che c’entra che siete coetanei?"), dove ci sono i 20mila euro, e poi trova i 20 euro: "O le cartellate o 30mila euro" sottolinea il conduttore prima di sentire ancora il Dottore che per la prima volta propone il cambio. Dopo un lungo ragionamento e un’immagine della nonna in cui in qualche modo compaiono sia il numero 5 che l’8, i due pacchi rimasti in gioco, Antonio ammette di non essere stato sempre "al top nella mia vita": "Io credo molto nel destino, una vita fatta di gioie, dolori, momenti felici e meno felici. Proprio al termine di uno di questi momenti difficili è arrivata la chiamata di Affari Tuoi. Quindi ringrazio e rifiuto il cambio". Alla fine della partita, madre e figlio scoprono di aver nel numero 5 ben 30mila euro ed è festa in studio.

