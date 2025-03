Max Giusti sotto choc: l'inammissibile trucco con cui ha scoperto il tradimento della moglie Ecco tutti i segreti dietro la realizzazione del film che vede Max Giusti riprendere il ruolo di attore: dalle location nella capitale al resto del cast coinvolto.

Max Giusti interpreta Giancarlo, uomo dalla carriera brillante da autore televisivo, che sembra avere tutto ciò che desidera: fama, successo e una vita sentimentale appagante. Tuttavia, la sua tranquillità viene sconvolta dall’arrivo del cugino Bernardo, che afferma di possedere un dono straordinario: riuscire a percepire ciò che le persone dicono di nascosto grazie a un antico rituale del loro paese natale.

Dopo questa rivelazione sconvolgente, l’esistenza di Giancarlo subisce un drastico cambiamento. Scopre che i suoi colleghi, anziché stimarlo, nutrono risentimento nei suoi confronti e che le persone che considerava amici fidati, in realtà, non lo sopportano. Come se non bastasse, sua moglie Elena, giornalista sempre a caccia di uno scoop, non prova più amore per lui e lo tradisce con Raul, un facoltoso imprenditore. La vita di Giancarlo, un tempo perfetta, si trasforma in un incubo dal quale sembra impossibile svegliarsi.

Il film Dicono di te va in onda proprio stasera su Rai 2, alle 21:20.

