Lucio Presta, la bordata a Mediaset: "Ciao Darwin consumato da anni di repliche", l'attacco dopo l'ultimo flop L' ex agente di Paolo Bonolis si scaglia contro Mediaset per il trattamento riservato a Ciao Darwin affondato negli ascolti

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

In una sonnacchiosa domenica di luglio, a mettere un po’ di pepe nelle chiacchiere a tema televisione arriva una bordata di Lucio Presta all’indirizzo di Mediaset. L’ex agente di Paolo Bonolis, con cui il rapporto professionale si è concluso a inizio 2025 dopo 35 anni di partnership, ha esternato sui social un commento relativo al crollo degli ascolti di Ciao Darwin, riproposto in replica su Canale 5 ieri, nella serata di sabato 12 luglio. E le sue parole non sono esattamente leggere, e mettono in discussione le scelte di Mediaset su come un programma a cui l’ex agente sente di aver contribuito, è stato trattato in questi ultimi anni.

Lucio Presta affonda le scelte di Mediaset: "Fine di un format"

Al centro della critica di Lucio Presta ci sono i disastrosi dati d’ascolto registrati per la serata di sabato 12 luglio, in cui le repliche dello storico show guidato da Paolo Bonolis sono state affondate, in termini di share, dalla concorrenza di Rai Uno dove è andata in onda una puntata di Dalla strada al palco, anch’essa in replica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo show dedicato agli artisti di strada, condotto da Nek e Bianca Guaccero ha totalizzato il 16,3% di share, mentre Ciao Darwin non è andato oltre il 13,5% (1320000 spettatori). Sulla base di questi numeri, non certo incoraggianti è partita, via social, la bordata di Lucio Presta, che ha scritto poche parole ma molto chiare: "Dalla strada al palco in replica supera Ciao Darwin in replica. Fine di un format che é stato un cult per anni e le continue repliche hanno finito per consumare".

Parole in cui si legge chiaramente l’amarezza di chi ha contribuito a creare il successo di un format che si è rivelato talmente vincente da essere tra i più longevi della storia di Mediaset (20 anni) e di cui proprio pochi mesi fa si è celebrato l’ultimo atto. Per volere di Paolo Bonolis infatti, l’avventura ventennale dello show ha chiuso definitivamente i battenti e certamente, oltre alle scelte personali di Bonolis avrà pesato il fatto che il programma aveva fatto il suo tempo, almeno come percezione comune. E a questa percezione di usura, non sono estranee le molte volte in cui le puntate delle varie edizioni sono state riproposte in replica.

Certo è che l’opinione di Lucio Presta arriva come un fulmine a ciel sereno, ma ha anche il sapore di parole che certificano la fine di una lunga stagione di successi per Ciao Darwin, ormai entrato più che altro nel novero dei programmi tv del recente passato.

Potrebbe interessarti anche