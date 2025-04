Sonia Bruganelli: "Stefano De Martino? Bonolis gli ha offerto Avanti un altro”, l’incontro segreto prima di Affari Tuoi L'ex moglie del conduttore svela l'aneddoto durante il suo faccia a faccia con Alessia Marcuzzi: cosa è successo nella puntata di lunedì 7 aprile

Nuovo appuntamento, il terzo, con Obbligo o Verità, il talk game show guidato da Alessia Marcuzzi, lunedì 7 aprile in prima serata su Rai Due. Come di consueto sono stati tanti i personaggio che si sono seduti intorno al tavolo al centro dello studio Rai pronti a mettersi in gioco, sfidando la sorte e sottoponendosi all’obbligo di turno o, molto più frequentemente, costretti ad ammettere verità spesso scomode.

A mettersi in gioco nella puntata del 7 aprile di Obbligo e Verità sono stati Ivan Zazzaroni, Marcella Bella, Michela Quattrociocche, Sonia Bruganelli, Tommaso Marini, Max Mariola.

Come sempre la serata è trascorsa tra momenti più collettivi come le "Domande di M", o "Bailamos" o il "Gioco della Bottiglia" e invece i momenti del "Solo Tu" in cui la conduttrice si è interfacciata con uno solo dei suoi ospiti pur mantenendo aperta la possibilità per gli altri di intervenire nella conversazione. A centro dei "Solo Tu" della terza puntata sono state due donne toste: Marcella Bella e Sonia Bruganelli. Entrambe si sono sottoposte alle domande di Alessia Marcuzzi che le ha stimolate cercando di tirare fuori le loro verità più spinose.

Marcella Bella per esempio si è riconosciuta come una "rompicog**oni", dopo aver risposto a una lunga serie di domande su screzi passati con alcune sue colleghe come Rettore, Anna Tatangelo, Orietta Berti. Ma c’è stato modo anche di scoprire un lato più dolce della cantante "forte str**nza, indipendente, pelle come diamante". Infatti Marcella ha parlato del suo rapporto con il marito, con cui condivide la vita da ben 46 anni definendolo il legame più importante della sua vita, e il rapporto con il fratello Gianni Bella. Di lui ha detto di ammirarlo tanto, e di imparare da lui anche nel modo in cui sta vivendo la sua malattia. Il momento più esilarante però, è stato senz’altro quello in cui, con l’aiuto di un disorientato Herbert Ballerina, Alessia Marcuzzi le ha chiesto di tradurre i tanti doppi sensi della sua canzone più famosa (anche grazie al sottotesto super ho), "Nell’aria".

Protagonista del secondo "Solo tu" della serata è stata poi Sonia Bruganelli che ha risposto, con la solita schiettezza alle domande di Alessia Marcuzzi, tra le quali c’era anche il quesito: "Con Paolo Bonolis non è che vi siete presi una pausa di riflessione?" e la risposta è stata abbastanza vaga, ma non una categorica smentita: "Non te lo so dire, ora ho bisogno di capire meglio chi sono a 51 anni". Si è parlato poi dei tradimenti, che per Sonia Bruganelli sono superabli se legati a un momento di debolezza, e del rapporto con i figli, con l’ingresso in studio di Davide Bonolis. L’opinionista ha anche detto di essersi pentita dell’aggressività dei suoi commenti durante il Grande Fratello e anche di alcune frecciatine troppo pesanti verso Laura Freddi mentre dice di essersi morsa la lingua e che avrebbe voluto dire di più alla giuria di Ballando con le Stelle. Infine, ci scappa anche un aneddoto su Stefano De Martino: "Paolo Bonolis lo voleva come suo successore ad Avanti un altro, ma quando glielo ha proposto, De Martino gli ha svelato che stava per prendere la conduzione di Affari Tuoi. So che hanno parlato parecchio, in effetti De Martino mi ricorda molto lo stile del primo Paolo nel modo in cui conduce, anche se esteticamente sono un po’ diversi".

