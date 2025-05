Affari Tuoi, Micaela frega il Dottore e De Martino sfotte Thanat (c'entra un piccione). È polemica: "Partita bruttissima" Nella puntata del 2 maggio, la partita di Micaela parte benino, anche se perde subito i 300mila euro, ma sui social è polemica per il finale: cosa è successo

È Micaela a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 2 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Sardegna pesca il pacco numero 13 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla sorella Silvia, una farmacista. Micaela studia Farmacia all’Università: "Le manca un solo esame e non vuole fare la farmacista!" svela il conduttore. Lei spiega: "È la verità. Io sono una grande appassionata di moda sostenibile, soprattutto di second hand e vintage".

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la bottarga. Nel frattempo scopriamo anche che durante un corso per videomaker, frequentato insieme a un’operatrice Rai di nome Arianna, presente in studio, aveva portato un progetto dal titolo ‘il piccione’ che mostrava un "piccione che becca per terra", e De Martino scherza: "Vi voglio solo dire che, dallo stesso corso frequentato, una è un operatore di ripresa qui in Rai, mentre Thanat ci fa vedere cosa ci ha portato dalla Sardegna". Ecco cosa è successo durante la puntata del 2 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 2 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Micaela e Silva comincia in maniera altalenante, perché eliminano subito 1 euro, 300mila euro (nel pacco della new entry la cui pacchista indossa pure un braccialetto rosso), 15mila euro, 200 euro, 10mila euro e 50 euro. Poi arriva la chiamata del Dottore e la prima offerta è 36mila euro, considerata una bellissima offerta: "Se ci fosse mia madre Cecilia, mio padre o mio cognato, avrebbero già accettato, ed è per questo che non sono qua. Rifiuto e vado avanti". Una volta tritato l’assegno, trovano 200mila euro nel 7 del Lazio, la bottarga nel 19 della Sicilia, dopo un po’ di meditazione zen, e infine 5 euro nel 6 del Trentino-Alto Adige. Per la legge dell’alternanza, il Dottore propone il cambio, ma Micaela, dopo aver chiesto ancora una volta l’approvazione della sorella, dice: "Il destino ci ha dato il numero 13 e quindi rifiutiamo". Subito dopo liberano Gennarino, ma escono dal tabellone anche i 50mila euro e i 20mila euro.

La situazione adesso è di parità e il Dottore, per un tiro, offre 20mila euro: "Siamo qua per giocare" ricorda la concorrente. Anche il secondo assegno viene tritato e le due sorelle, di comune accordo, puntano sul 4 della Lombardia, dove ci sono 100 euro. Il Dottore propone il cambio e De Martino le suggerisce di pensarci bene, essendoci ancora due cifre importanti sul tabellone (75mila e 100mila), ma Micaela, non sapendo qualche scegliere, rinuncia al cambio pacco. Poi perdono i 75mila, contenuti nel numero 1, e la concorrente svela: "Silvia ha visto questo 1 ma non ricorda dove era apparso… però non ci siamo fidate e abbiamo sbagliato". Una volta usciti anche i 10 euro, il Dottore se la gioca a carte e Micaela, su consiglio della sorella che le suggerisce il cartoncino a sinistra, pesca l’offerta, che è di 20mila euro.

Poi eliminano i 5mila euro e il Dottore torna alla carica con un cambio. Micaela chiede consiglio a Lupo, che dice "francamente lo avrei fatto prima, ora penso che voglia darvi la possibilità di giocare per la cifra più alta". A Thanat invece il conduttore chiede "Come fa il piccione?" e lo studio scoppia a ridere: "100mila" è la sua risposta, e il conduttore ribatte: "Ma come? Ti ho chiesto come fa il piccione!" Dopo un lungo ragionamento, dove la sorella Silvia dice di non avere sensazioni per poi ammettere di aver paura che le stia "fregando", Micaela rifiuta il cambio. Subito dopo perdono i 30mila euro e sul tabellone restano 0 euro, 500 euro e 100mila euro. Pasquale Romano ascolta la richiesta di 80mila euro, ma gliene offre 20mila. "Sono tanti, ma davanti a noi abbiamo numeri che contano nella nostra vita. Siamo legate ai numeri, ma abbiamo sempre i piedi per terra; ce l’hanno insegnato mamma e papà, anche se cercheremo di fare di tutto per realizzare i nostri sogni" racconta la concorrente prima di accettare l’offerta di 20mila euro. "Quello 0 mi faceva paura, e poi non vorrei mai tornare a casa senza niente, sono qui da 35 puntate" aggiunge Micaela.

Alla fine della partita, le due sorelle scoprono di aver fatto bene a non tritare l’assegno, perché nel pacco 13 avevano 0 euro. Lo studio festeggia, con la concorrente che abbraccia il conduttore dicendogli "grazie, sei unico". "Micaela porta a casa la pelle" dichiara Stefano De Martino prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Anche dopo la puntata di Affari Tuoi del 2 maggio 2025 non mancano le polemiche sui social: "Questo dottore comunque è molto prevedibile, e spesso se uno ‘ha studiato’ sa come indirizzare la partita", "Si era capito all’ inizio che aveva un pacco blu. Il dottore poteva risparmiare ed offrire solo 10000", "Finale stranissimo", "Partita un po’ apatica", "Era palese le stesse aiutando", "E anche stasera NON si balla", "Hanno giocato una partita bruttissima. Accetta 20mila ma i 36 li ha rifiutati", "Partita inutile, buttata nel cesso", "Non capisco perché continuano a dire ‘il dottore ti vuole aiutare?’ il lavoro del dottore non è quello di aiutare ma quello di mettere in difficoltà o comunque far perdere il concorrente. Sono rari e palesi i casi in cui aiuta (tra l’altro solo nel finale)", "Quando fanno richieste irrealistiche mi farei esplodere".

