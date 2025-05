Stefano De Martino, stop a tre programmi: la (strana) decisione della Rai Viale Mazzini ha stoppato 3 progetti televisivi con al centro Stefano De Martino. Il motivo? Tutelarlo da eventuali flop e preservarlo in vista di Sanremo.

Stefano De Martino è il golden boy della Rai. Questo è un dato di fatto certificato dagli ascolti tv conquistati dal 35enne conduttore napoletano, che con Affari Tuoi e Stasera Tutto è possibile ha conquistato risultati eccezionali e un hype sui social fuori dal comunque. Tuttavia, l’ex di Belen ha appena visto bloccare dalla tv di Stato tre progetti televisivi che avrebbero dovuto sbarcare sulla prima rete nei prossimi mesi. Una scelta inattesa, poiché finora tutto ciò che ha toccato si è tramutato in oro, che secondo Dagospia sarebbe stata dettata dalla volontà di Mamma Rai di tutelare De Martino, evitandogli passi falsi.

De Martino, stop a tre programmi: la strana decisione della Rai

Giuseppe Candela per Dagospia questo pomeriggio ha dedicato alcune righe a Stefano De Martino, facendo il punto sui tre progetti televisivi riguardanti il conduttore che – per un motivo o nell’altro – non vedranno la luce. Si parte da Stasera tutto è possibile, il feel-good-show che lo scorso inverno ha raccolto ascolti da record su Rai2 diventando un vero e proprio fenomeno sui social. L’ultima puntata della scorsa edizione sarebbe dovuta andare in onda su Rai1, quasi a voler chiudere il cerchio di una stagione favolosa, ma la promozione sull’ammiraglia – annunciata da Ciannamea (Direttore della Direzione Coordinamento Editoriale Palinsesti Televisivi) all’Ansa – non è andata in porto. Il motivo? Viale Mazzini ha preferito tenere STEP su Rai2 a fare record con le ammiraglie ‘spente’ piuttosto che tentare un salto sulla prima rete il cui successo non era assicurato, ‘sporcando’ di fatto l’hype creatosi attorno allo show.

Lo stop a Meglio Stasera

Poco dopo Stefano De Martino ha incassato un’altra delusione, ovvero la mancata trasposizione televisiva del suo spettacolo teatrale ‘Meglio Stasera’. Dello show, che sta sbancando i teatri di tutto Italia, era stata annunciata la messa in onda su Rai1, che però è sparita di punto in bianco dai palinsesti della tv pubblica. Il motivo? Sempre Dagospia svela che alcuni dirigenti Rai avrebbero giudicato lo spettacolo troppo debole dal punto di vista televisivo, decidendo quindi di bloccare il progetto per evitare a De Martino un possibile flop.

Il game show mai nato (meglio Affari Tuoi)

Infine, il terzo è ultimo progetto ‘mai nato’ per De Martino è il programma in access prime time che avrebbe dovuto dare il cambio ad Affari Tuoi durante l’estate. Il programma – di cui non è stato svelato il format – sarebbe stato un game show incentrato attorno alla figura del conduttore campano, una sorta di Affari Tuoi 2.0, ma anche in questo casa la Rai ha deciso di cestinare il progetto per paura di un flop. "E’ se non fa il 30% di share?", sarebbe stato il dubbio che ha attanagliato la dirigenza di Viale Mazzini. Meglio quindi puntare sul sicuro, allungando Affari Tuoi fino a fine giugno, per evitare a De Martino un possibile fallimento.

