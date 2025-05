Paolo Bonolis, nuova sfida su Canale 5: lo show inedito fa felice anche Sonia Bruganelli. Perché Il conduttore di "Avanti un altro!" sarebbe pronto a guidare un nuovo programma, nella prossima stagione tv. Per lui una fascia oraria del tutto inattesa. Ecco i dettagli.

A lanciare l’indiscrezione è stato un noto settimanale, che ha dato (quasi) per certa la nuova avventura in arrivo per Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro!, infatti, oltre a sostituire la Littizzetto a Tu si que vales, potrebbe essere al lavoro su un nuovo show tutto suo. Qualcosa di inedito, adatto alle sue qualità di presentatore e in una fascia oraria insolita. E se le voci fossero confermate, ci appresteremmo ad assistere a una delle stagioni tv più belle, e impegnative, per il veterano Paolo Bonolis. Mentre l’ex moglie Sonia Bruganelli pare avere un motivo (validissimo) per gioire dei recenti successi del conduttore. Vediamo qui sotto i particolari.

Paolo Bonolis, la sfida inedita su Canale 5

Al momento Paolo Bonolis è in onda con le repliche di Avanti un altro!, ma presto tornerà con nuove puntate. Per guidare il game show con il solito piglio (affiancato dall’immancabile Luca Laurenti) e la solita ironia irriverente. In più, al conduttore verrà affidato nella prossima stagione un posto in giuria a Tu si que vales, con ogni probabilità quello reso vacante da Luciana Littizzetto. Ma la vera notizia, recentissima, è che per Paolo Bonolis sarebbe in arrivo un terzo impegno su Canale 5. E non certo un impegno qualunque.

Lo ha raccontato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, concentrandosi con dovizia di particolari sui rumor in circolazione da tempo. "Gira voce che sia allo studio un nuovo progetto cucito su misura per lui…", ha scritto il giornalista a proposito di Paolo Bonolis. Poi l’aggiunta misteriosa: "Il nuovo programma dovrebbe essere sperimentato in una fascia oraria inedita…". Non è chiaro, al momento, di quale fascia oraria stia parlando Dandolo. Ma è evidente che il nuovo show in arrivo – se confermato – potrebbe davvero rivoluzionare la carriera di Bonolis. O almeno presentarlo al pubblico sotto una nuova luce.

La gioia di Sonia Bruganelli per l’ex Bonolis

Intanto, il doppio – o forse triplo – impegno di Paolo Bonolis per il prossimo anno potrebbe fare contenta l’ex moglie Sonia Bruganelli. "Ciò che è certo", spiega infatti Dandolo, "è che a gioire per la sua riconferma al Biscione è stata in primis la sua ex moglie Sonia Bruganelli, la cui società di casting e produzione lavora per i programmi di Paolo Bonolis". Insomma, un successo per Bonolis equivarrebbe a un successo (soprattutto in termini economici e lavorativi) per Sonia Bruganelli. L’amore sarà anche finito. Ma certi legami, in un certo senso, non si spezzano davvero mai. E poi siamo sicuri che Sonia, sotto sotto, sarà comunque umanamente felice per i recenti trionfi dell’uomo che l’ha accompagnata per buona parte della sua vita.

