Rai 1, prime time stravolto: l'attacco Usa rimpiazza Italia-Germania Under 21. Come cambia il palinsesto di stasera Il precipitare della situazione in medioriente e l'attacco Usa all'Iran hanno l'effetto di una bomba anche sui palinsesti Rai: ecco come cambiano i programmi della prima serata di domenica 22 giugno 2025

Nelle ore tragiche che stiamo vivendo, con gli Usa di Trump che decidono di far esplodere la tensione in un’area geografica già al collasso, bombardando l’Iran, il TG1 proseguirà il suo necessario racconto anche questa sera con un’edizione straordinaria che, ancora una volta, stravolge tutti palinsesti del Prime Time del servizio pubblico.

Uno stravolgimento dovuto, proprio alla missione di servizio pubblico della televisione di stato, che con la diretta speciale del tg1 cambia a cascata anche la programmazione della prima serata di domenica 22 giugno, su tutte le altre reti.

Già ieri erano state previste revisioni dei palinsesti, con la partita dell’Italia Under 21 messa appunto su Rai Uno, scalzando così il settimanale appuntamento con le repliche dell’amatissima fiction di Claudio Gioè, Makari.

Ma gli azzurrini, televisivamente parlando, pare non abbiano pace, perché ora arriva un altro trasloco non di fascia oraria ma di collocazione di canale. I tifosi potranno infatti seguire il match tra Italia e Germania, dei Campionati Europei Under 21 non più sulla rete ammiraglia, ma su Rai 2, con il fischio d’inizio previsto per le 20.35.

Rai, palinsesto stravolto: l’attacco Usa all’Iran cambia tutto

A uscire dalla programmazione, in conseguenza di questo nuovo, necessario, giro di valzer del palinsesto, è il film noir francese Il lago della vendetta, previsto inizialmente nella prima serata della domenica di Rai Due.

Una domenica in cui il mondo, l’Europa, i paesi del Mediterraneo soprattutto, oltre al martoriato Medio Oriente stanno vivendo ore di vera paura. Dopo l’attacco di Trump all’Iran infatti, le parole di un infuriato ministro degli esteri iraniano sono state di fuoco, promettendo vendetta non solo agli Usa, ma a tutti i paesi aderenti alla Nato e chiedendo una riunione urgente dell’Onu. L’ombra di una guerra, che supera di parecchio i confini del medioriente si allunga sempre di più sul mondo, anche in reazione a questa incredibile e folle iniziativa americana.

Cosa sappiamo finora del bombardamento degli Stati Uniti sull’America? Qual è la situazione in Iran? Ma, soprattutto, quali conseguenze possiamo aspettarci? E, in sostanza, quanta paura è giustificata dal precipitare degli eventi in queste ore che si possono certamente definire tragiche?

Tutti argomenti che saranno trattati nell’edizione speciale del Tg1 in onda questa sera, domenica 22 giugno, in prima serata, con inizio della trasmissione previsto subito dopo la fine della consueta puntata di Affari Tuoi.

Per i tifosi dell’Italia, che vogliono seguire gli azzurrini impegnati contro i coetanei tedeschi agli Europei l’appuntamento è spostato, come detto, sulla seconda rete Rai, a partire dalle 20.35.

