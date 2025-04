Affari Tuoi, De Martino (ancora) sospeso. Salta la puntata di oggi, quando torna in onda Stefano De Martino salta la seconda puntata di fila e lascia spazio a Bruno Vespa su Rai 1: ecco perché cambia la programmazione del 22 aprile.

CONDIVIDI

La morte di papa Francesco rivoluzionerà i palinsesti tv della Rai anche oggi, martedì 22 aprile 2025. Tra le novità della giornata, la nuova sosta di Affari Tuoi, che anche stasera non sarà trasmesso su Rai 1 dopo lo stop di ieri.

Bruno Vespa al posto di Stefano De Martino: lo speciale sulla morte di Papa Francesco

Al posto del gioco dei pacchi di Stefano De Martino, Rai 1 trasmetterà dalle ore 20.30 un nuovo speciale Porta a Porta. Così come ieri sera, dunque, il talk di Bruno Vespa abbandonerà il consueto slot della seconda serata e sarà trasmesso in access prime time per analizzare e raccontare nei dettagli la scomparsa di Papa Francesco. Una puntata straordinario che servirà a offrire al pubblico della prima rete notizie, aggiornamenti ufficiali e approfondimenti, in un momento di profonda emozione e partecipazione collettiva causato dalla dipartita del Sommo Pontefice. Si parlerà anche delle esequie di Bergoglio, che si terranno tra venerdì 25 aprile e domenica 27, delle sue disposizioni testamentarie e delle prime manovre in vista del Conclave, che dal prossimo maggio dovrà procedere all’elezione del nuovo Pontefice. Dopo lo speciale Porta a Porta, Rai 1 trasmetterà come previsto Fuochi d’artificio, la miniserie che parla della resistenza attuata da alcuni giovanissimi partigiani nelle valli piemontesi durante il fascismo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi non va in onda stasera 22 aprile: il cambio di programmazione

Per Affari Tuoi, si tratterà della terza assenza in palinsesto nel giro di pochi giorni. Il game show condotto da Stefano De Martino, infatti, aveva già saltato la messa in onda del Venerdì Santo (18 aprile) e di ieri (21 aprile). La Rai non ha ancora ufficializzato il giorno in cui il programma tornerà regolarmente in onda sulla prima rete. Sulla guida tv del sito Raiplay, Affari Tuoi è inserito regolarmente nel palinsesto della giornata di domani, martedì 22 aprile, ma il palinsesto potrebbe essere oggetto di nuove revisioni.

Morte Papa Francesco, cosa cambia oggi in tv sulla Rai

Affari Tuoi non sarà l’unico programma a saltare a causa della rimodellazione dei palinsesti dopo la morte del Papa. Quest’oggi salterà anche l’appuntamento con l’altro game show di Rai 1, L’Eredità di Marco Liorni (che anche ieri non è andato in onda). Stop anche per Francesca Fagnani, che farò slittare di una settimana il debutto di Belve 2025 su Rai 2; al suo posto il film 18 regali con Vittoria Puccini. Su Rai 3, invece, la puntata di Un giorno in pretura (ore 21.20) sarà rimpiazzata dal film ‘Mission’, con Robert De Niro, premio Oscar per la miglior fotografia nel 1987.

Potrebbe interessarti anche