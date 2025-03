Affari Tuoi, Camilla dalla Sardegna finisce a mani vuote e i social criticano: "Partita fastidiosa" Sul web le scelte (e l'atteggiamento) della concorrente non è piaciuto: "L'educazione della concorrente di #affarituoi...".

Partita veramente sfortunata quella di Camilla Contu ad Affari Tuoi. La pacchista di Nurri (Cagliari), studentessa di odontoiatria, ha giocato ieri, mercoledì 12 marzo, insieme al suo fidanzato Stefano, con cui sta insieme da 13 anni. "Per non litigare durante i giochi di società ci lasciamo. Stiamo sempre uno contro l’altro, ma per ora, stasera, non ci siamo lasciati. Iniziamo insieme, poi vediamo", ha spiegato la concorrente presentandosi a Stefano De Martino, poco prima di iniziare. Pacco numero 13 per Camilla, che parte eliminando dal tabellone sei pacchi blu (5, 20, 100, 50, 75 e 200 euro). Poi un’offerta del Dottore rifiutata e un pacco da 200mila euro volato via, seguito da quello da 30mila e 1 euro.

Altra offerta al telefono: 33mila euro, rifiutati anche questi, seguiti dai 75mila, 100mila e 5mila euro, eliminati dal cartellone. La pacchista della Sardegna ha poi detto di no anche al cambio pacco, ma ha dovuto salutare anche i 50mila e i 300mila euro, dicendo no ancora al Dottore e andando avanti con gli ultimi 4 tiri. Eliminati anche i 20mila, i 15mila, i 500euro e le seadas, Camilla è arrivata in finale con 10mila e 0 euro, rischiando con la Regione Fortunata. Il suo pacco era quello 10mila euro e per 100mila tenta con la Sicilia, ma niente da fare. Per 50mila ci riprova con la Lombardia, ma la fortuna questa volta baciava l’Emilia Romagna.

Affari Tuoi, Camilla dalla Sardegna criticata dai social: "Il giusto epilogo"

Camilla Contu e il suo fidanzato Stefano sono andati a casa a mani vuote dopo aver disputato una partita ‘complicata’ ad Affari Tuoi. Ieri sera, la concorrente della Sardegna è andata dritta per la sua strada e ha rifiutato tutte le offerte del Dottore, eliminando pian piano tutti i pacchi più succulenti. All’ultimo i due hanno optato per cedere il loro pacco numero 13, contenente 10mila euro, e andare alla Regione Fortunata: "Volete andare alla Regione Fortunata?", la domanda di rito di Stefano De Martino. "Io me ne voglio andare e basta…", la risposta secca di Camilla, che non è piaciuta per nulla al pubblico di Rai 1.

Sui social, infatti, e specialmente su X dove ogni sera i telespettatori si riuniscono per commentare la partita, sono stati in molti ad aver criticato la concorrente: "Il giusto epilogo per una delle partite più fastidiose di questi due anni di #AffariTuoi. Camilla e Stefano da Nurri tornano a casa con zero euro anche dopo la Regione Fortunata…", "L’educazione della concorrente di #affarituoi, Camilla dalla Sardegna. E poi afferma di non essere permalosa. Capisco i commenti con le critiche, ma saper sorvolare o rispondere comunque con educazione è quello che si dovrebbe fare. Non ribattere come tredicenni", "Sembra come se la concorrente si aspettasse che la ringraziassimo di averci onorato della sua presenza".

